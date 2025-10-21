عارف: شورای عالی اداری اصلاح ساختار جهاد کشاورزی را ابلاغ کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در حاشیه مراسم گرامیداشت روز آمار و برنامهریزی در گفتگو با خبرنگاران درباره اهداف دولت از اصلاحات ساختاری، بیان کرد: موضوع اصلاح ساختار از برنامه سوم پیشرفت مطرح بوده است. جمعبندی دولت چهاردهم این است که سیاست واگذاری امور به بخش خصوصی اجرایی شود. راهبرد اصلی ما این است که بخش خصوصی در امور تصدیگری و حتی بخشی از وظایف حاکمیتی مسئولیت پیدا کنند. دولت همچنین به دنبال واگذاری امور مختلف به استانها است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه دولت تحدید ساختار و تحول ساختاری را دنبال میکند، خاطر نشان کرد: شاید در دورهای برخی تشکیلات ایجاد شده باشد اما امروز آن تشکیلات دیگر ضرورتی ندارد. بطور مثال در مقطعی ۴,۵ میلیون نفر دانشجو داشتیم اما امروز این آمار به ۳.۵ میلیون نفر رسیده که وضعیت خیلی خوبی است اما کاهش تعداد یک میلیون نفر دانشجو موجب شده است که ظرفیت برخی کلاسهای دانشگاهها خالی باشد.
وی ادامه داد: اصلاحات ساختاری در آموزش عالی میتواند به شکل تعطیلی برخی واحدهای اقماری دانشگاهها دنبال شود تا منابع آن صرف ارتقا آموزش و پژوهش همان دانشگاه شود.
موازی کاری میتواند حتی موجب مانعتراشی در اجرای امور شود
عارف با اشاره به مشکل موازیکاری در بخشهای اداری کشورمان گفت: گاهی یک وظیفه را چند دستگاه اداری به صورت موازی انجام میدهند و این موازی کاری میتواند حتی موجب مانعتراشی در اجرای امور و ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع شود.
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: شورای عالی اداری اصلاح ساختار جهاد کشاورزی را ابلاغ کرده است اما نظرات مختلفی از سوی نخبگان و ذینفعان مطرح شده که طبیعی هم است چون وقتی اصلاح ساختاری انجام شود شاید برای جابجایی یک کارمند هم مسئله ایجاد شود. در حال حاضر این دیدگاهها در سازمان امور اداری و استخدامی در حال بررسی است البته بخشهایی از تصمیمات که مشکلی ندارد اجرایی میشود اما در مورد بخشهایی که دیدگاههای مختلف وجود دارد، بررسیها در حال انجام است.
وی تاکید کرد: هدف دولت از اصلاحات ساختاری دستیابی به ساختاری بهینه است تا قادر باشیم بخش قابل توجهی از بودجه را صرف امور عمرانی کنیم چون در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد بودجه برخی دستگاهها صرف امور جاری میشود.
عارف با بیان اینکه در اصلاح ساختاری نباید به هیچکدام از کارمندان آسیب شخصی وارد شود و جایگاه و دریافتی آنها باید ثابت بماند گفت: در این روند برخی پستها به اصطلاح ستارهدار میشود یعنی آن پست حذف میشود ولی تا زمانی که فرد شاغل است، پست ادامه پیدا میکند و وقتی فرد منتقل یا بازنشسته شد، آن پست هم عملاً حذف میشود. با این ملاحظاتی که در نظر گرفته شده است هیچ یک از همکاران نباید نگران باشند.
اصلاح ساختار به معنای حذف نیست
معاون اول رئیسجمهور تصریح کرد: اصلاح ساختار به معنای حذف نیست و پستها جابجا میشود. یعنی پستها از تشکیلاتی که پست مازاد دارد به تشکیلاتی که کمبود دارد، منتقل میشود. در واقع اصلاح ساختار دو طرفه است.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص طرح «فؤاد» نیز گفت: طرح فؤاد برای این است که اگر ارباب رجوعی شکایت دارد با شماره ۱۲۸ تماس بگیرد. در استانهای قزوین، البرز و تهران این طرح اجرا شده است و انشاالله سعی میکنیم شماره ۱۲۸ را در اختیار همه مردم قرار داده و اصلاح ساختاری را هم از این طریق انجام دهیم.
