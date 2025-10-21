به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون مشترک دیوان عالی و معاونت قضائی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی و صدور آرای مربوط به پرونده‌های موضوع ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با تاکید بر ضرورت دادرسی عادلانه و صدور آرای متقن و موجه از سوی شعب اختصاصی دیوان عالی کشور تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر برای خلاف شرع بیّن شاخصی وجود ندارد و در این زمینه نتوانسته‌ایم به نظر واحد و مشترکی برسیم. آرایی که برخلاف شرایط موجود برای تعیین مجازات حدّی صادر می‌شود موارد و جهات خلاف شرع بیّن آن روشن است، امّا در سایر موارد با تعیین چارچوب‌های مشخص محاکم، شعب دیوان و معاونت قضائی می‌توانند در یک راستا گام برداشته و آرای قابل دفاعی صادر نمایند؛ بنابراین لزوم تلاش همه‌جانبه در این خصوص کاملاً محسوس است.

وی ادامه داد: باید چارچوب‌های نحوه بررسی و اظهارنظر عمیقاً بررسی و در این زمینه کار اساسی مشترک صورت گیرد و می‌بایست دنبال تعیین شاخص‌های خلاف شرع بیّن آرای بود. با توجه به برداشت‌ها و استنباط‌های مختلف قضات از مواد قانونی، ملاک و معیار خلاف شرع بیّن بودن اینگونه آرا چه می‌تواند باشد. در هر صورت این موارد موضوعاتی است که نیاز به بررسی عمیق و دقیق دارد و امیدوارم جلسات مشترک کمک مؤثری در حصول اهداف مدنظر داشته باشد.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به ارائه پیشنهادی به رئیس قوه قضائیه برای تشکیل شعبه جهت تسریع در پرونده‌های مرتبط با ماده ۴۷۷ گفت: شعب اختصاصی از اعطای نیابت‌های تحقیقاتی خودداری و با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، اظهارات آنها را استماع و مدارک و مستندات تقدیمی را با حضور اصحاب پرونده بررسی نمایند، البته آنجایی که لازم است اقدامات در خارج از شعبه به صورت نیابت انجام شود بلااشکال است.