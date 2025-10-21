بازسازی میراث فرهنگی ایران و ترکیه با رونمایی از ترجمه «اسفار اربعه»

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی بینالمللی «بازسازی میراث فرهنگی مشترک ایران و ترکیه در پرتو حکمت متعالیه» به همت پژوهشکده تمدن توحیدی با همکاری مجمع عالی حکمت اسلامی و همراهی مجموعههای علمی و دانشگاهی در شهر قم برگزار میشود.
در این مراسم که فردا پنجشنبه یکم آبان از ساعت ۸ الی ۱۸ در سالن جلسات شهید عارفالحسینی واقع در مجتمع امام خمینی (ره)، میدان جهاد، برگزار خواهد شد سفیر جمهوری ترکیه در ایران نیز حضور خواهد یافت.
یکی از مهمترین بخشهای این رویداد، رونمایی رسمی از ترجمه کتاب «اسفار اربعه» اثر حکیم ملاصدرا به زبان ترکی استانبولی است. این اثر، بهعنوان بنایی کلیدی در فلسفه اسلامی، برای نخستینبار بهصورت کامل و با دقت علمی به زبان ترکی ترجمه شده و گامی بزرگ در جهت گسترش آشنایی فکری و فلسفی میان دو ملت ایرانی و ترکیه محسوب میشود.
در این نشست، اساتید و چهرههای برجسته فکری ایران و ترکیه از جمله آیتالله سید یدالله یزدانپناه، آیتالله غلامرضا فیاضی، دکتر غلامعلی حدادعادل، حجتالاسلام دکتر محمدرضا فلاح شیروانی، دکتر شامل اوچال (دانشگاه علوم اجتماعی آنکارا)، دکتر فوزی یئیت (دانشگاه جمهوریت سیواس)، دکتر محمود مچین (دانشگاه آرتوکلو ماردین)، دکتر حسن آککانات (دانشگاه چوکوروا)، دکتر احمد کامل جیهان (دانشگاه ارجیس) و دکتر نسیم دورو (دانشگاه علوم اجتماعی آنکارا) با ارائههای علمی خود، به بازخوانی و تبیین جایگاه حکمت متعالیه در تمدنهای ایرانی و ترکی خواهند پرداخت. دبیر علمی این نشست، حجتالاسلام و المسلمین دکتر رضا آذریان است.
