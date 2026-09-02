به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری چالوس که با حضور معصومه آقاپور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، برگزار شد، اظهار کرد: چالوس تنها یک مقصد گردشگری نیست و ظرفیت‌های این شهرستان می‌تواند در حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جغرافیای شهرستان امکان شکل‌گیری فعالیت‌های متنوع اقتصادی را فراهم کرده است، افزود: قرار گرفتن چالوس در مسیر ارتباطی تهران به شمال و برخورداری از جاده کندوان و آزادراه تهران-شمال، مزیتی است که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و جذب سرمایه مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار چالوس بخش گردشگری را یکی از زمینه‌های مهم برای سرمایه‌گذاری دانست و گفت: حضور همزمان دریا، جنگل، ارتفاعات و دشت در محدوده شهرستان، در کنار جاذبه‌هایی مانند دریاچه ولشت، آبشارها و چشمه‌ها، امکان توسعه گونه‌های مختلف گردشگری را فراهم کرده است.

یوسف‌پور تأکید کرد: بهره‌برداری اقتصادی از جاذبه‌های طبیعی باید همراه با صیانت از محیط زیست باشد تا فعالیت‌های گردشگری به ایجاد درآمد و اشتغال پایدار برای مردم منطقه منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت صنعتی شهرستان اشاره کرد و افزود: شهرک صنعتی مرزن‌آباد از مجموعه‌های مهم اقتصادی چالوس است و می‌توان با تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی، زمینه افزایش فعالیت‌های صنعتی و اشتغال را در این بخش فراهم کرد.

فرماندار چالوس با اشاره به ضرورت آماده‌سازی بستر سرمایه‌گذاری اظهار کرد: سرمایه‌گذار زمانی وارد یک منطقه می‌شود که مسیر فعالیت اقتصادی برای او روشن، زیرساخت‌ها فراهم و موانع اداری تا حد امکان برطرف شده باشد؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه نقش تسهیل‌گر داشته باشند.

یوسف‌پور ادامه داد: بخش دیگری از ظرفیت توسعه شهرستان به نیروی انسانی آن بازمی‌گردد و حضور افراد متخصص، جوانان توانمند و نخبگان می‌تواند در کنار ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی، زمینه شکل‌گیری ایده‌ها و فعالیت‌های جدید را فراهم کند.

وی خواستار همکاری بیشتر میان مسئولان، فعالان اقتصادی و مجموعه‌های اجتماعی شهرستان شد و گفت: برای دستیابی به توسعه متوازن، نمی‌توان به ظرفیت‌های موجود بسنده کرد و لازم است برنامه‌های سرمایه‌گذاری با شناسایی دقیق فرصت‌ها و موانع، به مرحله اجرا برسد.

در این نشست، معصومه آقاپور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، به همراه مسئولان شهرستان و جمعی از فعالان اقتصادی و اجتماعی، درباره ظرفیت‌های موجود، زمینه‌های ورود سرمایه‌گذاران و راهکارهای تقویت فعالیت‌های اقتصادی در چالوس به بحث و تبادل نظر پرداختند.