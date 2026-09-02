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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

چالوس آماده جهش سرمایه‌گذاری است

چالوس آماده جهش سرمایه‌گذاری است

چالوس- فرماندار چالوس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های کم‌نظیر این شهرستان در حوزه‌های گردشگری، صنعت و اقتصاد گفت: این شهرستان آماده جهش سرمایه‌گذاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور پیش از ظهر چهارشنبه در نشست بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری چالوس که با حضور معصومه آقاپور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، برگزار شد، اظهار کرد: چالوس تنها یک مقصد گردشگری نیست و ظرفیت‌های این شهرستان می‌تواند در حوزه‌های مختلف اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جغرافیای شهرستان امکان شکل‌گیری فعالیت‌های متنوع اقتصادی را فراهم کرده است، افزود: قرار گرفتن چالوس در مسیر ارتباطی تهران به شمال و برخورداری از جاده کندوان و آزادراه تهران-شمال، مزیتی است که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و جذب سرمایه مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار چالوس بخش گردشگری را یکی از زمینه‌های مهم برای سرمایه‌گذاری دانست و گفت: حضور همزمان دریا، جنگل، ارتفاعات و دشت در محدوده شهرستان، در کنار جاذبه‌هایی مانند دریاچه ولشت، آبشارها و چشمه‌ها، امکان توسعه گونه‌های مختلف گردشگری را فراهم کرده است.

یوسف‌پور تأکید کرد: بهره‌برداری اقتصادی از جاذبه‌های طبیعی باید همراه با صیانت از محیط زیست باشد تا فعالیت‌های گردشگری به ایجاد درآمد و اشتغال پایدار برای مردم منطقه منجر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت صنعتی شهرستان اشاره کرد و افزود: شهرک صنعتی مرزن‌آباد از مجموعه‌های مهم اقتصادی چالوس است و می‌توان با تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از واحدهای تولیدی، زمینه افزایش فعالیت‌های صنعتی و اشتغال را در این بخش فراهم کرد.

فرماندار چالوس با اشاره به ضرورت آماده‌سازی بستر سرمایه‌گذاری اظهار کرد: سرمایه‌گذار زمانی وارد یک منطقه می‌شود که مسیر فعالیت اقتصادی برای او روشن، زیرساخت‌ها فراهم و موانع اداری تا حد امکان برطرف شده باشد؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه نقش تسهیل‌گر داشته باشند.

یوسف‌پور ادامه داد: بخش دیگری از ظرفیت توسعه شهرستان به نیروی انسانی آن بازمی‌گردد و حضور افراد متخصص، جوانان توانمند و نخبگان می‌تواند در کنار ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی، زمینه شکل‌گیری ایده‌ها و فعالیت‌های جدید را فراهم کند.

وی خواستار همکاری بیشتر میان مسئولان، فعالان اقتصادی و مجموعه‌های اجتماعی شهرستان شد و گفت: برای دستیابی به توسعه متوازن، نمی‌توان به ظرفیت‌های موجود بسنده کرد و لازم است برنامه‌های سرمایه‌گذاری با شناسایی دقیق فرصت‌ها و موانع، به مرحله اجرا برسد.

در این نشست، معصومه آقاپور، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، به همراه مسئولان شهرستان و جمعی از فعالان اقتصادی و اجتماعی، درباره ظرفیت‌های موجود، زمینه‌های ورود سرمایه‌گذاران و راهکارهای تقویت فعالیت‌های اقتصادی در چالوس به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 6935347

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