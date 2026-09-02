به گزارش خبرنگار مهر، حسین سالاریه رئیس سازمان فضایی ایران امروز در جمع خبرنگاران در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۵ در پاسخ به سوالی درباره ماهواره های پیش رو که قرار است پرتاب شوند، گفت: یکی از محورهای مهم ماموریتی سازمان فضایی ایران در مجموعه وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات توسعه خدمات مبتنی بر داده و تصویر است که در همین راستا پروژه‌های مختلفی هم در مجموعه وزارت ارتباطات تعریف شده است.

وی در ادامه با اشاره به پروژه «جی نف» افزود: این از پروژه‌های بسیار مهم و ماموریت‌های جدی وزارت ارتباطات است که با محوریت شرکت ملی پست و همکاری با دستگاه‌های مختلف در حال انجام است. در این پروژه بحث به روز رسانی و انطباق آدرس‌ها و کدهای پستی در حال پیگیری و انجام است که این امر فقط بخشی از پروژه مهم ملی مذکور است.

سالاریه افزود: این پروژه در بحث به‌روزرسانی نقشه‌ها، تصاویر ماهواره یک نقش کلیدی بازی می‌کند. مجموعه سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران از داده‌های تصاویر ماهواره خیام استفاده می‌کنند. تصاویر ماهواره خیام با توجه به دقتی که دارند برای به روز رسانی نقشه‌ها بسیار پرکاربرد هستند. اما براساس تفاهم‌نامه‌ای که با مجموعه شرکت ملی پست داریم این تصاویر را در اختیار آنها قرار می دهیم و مجموعه‌هایی در کشور که در حوزه به روز رسانی نقشه کار می‌کنند مانند سازمان نقشه‌برداری از این تصویر برای به روز کردن نقشه‌ها استفاده می‌کنند. تاکنون برای بخش‌های مختلفی از کشور که تصاویر و نقشه به روز نداشتند این به روز رسانی انجام شده است.

رئیس سازمان فضایی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود ۵۰ درصد تصاویر ماهواره خیام در مناطقی که فاقد داده به روز بودند در دسترس قرار گرفت، اظهار کرد: هم اکنون که در خدمت شما هستم تحویل دهی ۲۵ درصد دیگر از تصاویر مناطقی که نیاز به بروزرسانی نقشه دارند را در اختیار شرکت ملی پست قرار خواهیم داد.

وی گفت: ما در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای را با سازمان ثبت اسناد کشور در حال آماده سازی برای انعقاد داریم. البته همکاری با سازمان اسناد در واقع در سال‌های گذشته هم انجام می‌شد اما تصاویر ماهواره ای در قالب این تفاهمنامه به شیوه ای بسیار سیستماتیک تر و منظم‌تر در اختیار این سازمان قرار می‌گیرد که در به روز رسانی نقشه‌ها به کار می رود.

به گفته رئیس سازمان فضایی ایران، در خصوص ماهواره هم پروژه های متعددی در کشور در حال انجام هست که در زمان های گوناگونی راجع به آن صحبت شده است.

وی در ادامه این سخنان گفت: این پروژه ها با جدیت در حال پیگیری است و ما طبق برنامه عمل می کنیم، ساخت ماهواره های منظومه شهید سلیمانی را در نظر داریم که یک منظومه ۲۴ تایی برای خدمات ارتباطی حجم کم یا باریک باند مورد استفاده قرار می‌گیرد، حتما امسال انشالله به رونمایی ماهواره‌های جدیدتر می‌رسیم. بحث پرتاب آنها را نیز در برنامه داریم، ماهواره‌های دیگر مثل ماهواره پارس ۳ که پژوهشگاه فضایی ایران در حال پیگیری آن است را نیز در برنامه داریم. علاوه بر آن ناهید ۳ که ماهواره مخابراتی است.

سالاریه در ادامه درباره فعالیت‌های بخش خصوصی افزود: الحمدالله فعالیت‌های خیلی خوبی در این زمینه وجود داشته است. در سال‌های گذشته، هم در بحث تصاویر و داده‌ها و هم در بحث ساخت ماهواره، فعالیت‌های خوبی انجام شده است. نمونه دوم ماهواره کوثر نیز سال گذشته پرتاب شد و نمونه‌های پیشرفته‌تری از همین ماهواره و ماهواره‌های دیگر که ان‌شاءالله به‌زودی مناقصات آن‌ها برگزار می‌شود، در کشور به بخش خصوصی واگذار می‌کنیم.

وی افزود: البته با توجه به کمیت و جدیتی که مجموعه وزارت ارتباطات در بحث به‌کارگیری ظرفیت بخش خصوصی و توسعه بخش خصوصی در صنعت فضایی دارد، همین نمایشگاه که به نوعی ویترینی از فعالیت بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، در حوزه فضایی نیز شرکت‌های متعددی را دربر گرفته که تاکنون فعال بوده‌اند و ان‌شاءالله روزبه‌روز تعداد آن‌ها بیشتر شود.

رئیس سازمان فضایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره ماهواره‌های در نوبت پرتاب در سال جاری گفت: ماهواره‌های متعددی در نوبت پرتاب هستند، ولی زمان پرتاب را معمولاً تا قبل از نزدیک شدن به آن اعلام نمی‌کنیم؛ چون باید تست‌های مختلف سازگاری ماهواره و ماهواره‌بر انجام شود و اگر مثلاً مسئله فنی وجود داشته باشد، کاملاً حل‌وفصل شود.

وی اظهار کرد: ماهواره پارس ۲ که سال ۱۴۰۳ رونمایی شد، اکنون آماده پرتاب است. یک نمونه از ماهواره منظومه شهید سلیمانی سال گذشته رونمایی شد و تعدادی هم امسال رونمایی می‌شود. این موارد نیز در آمادگی پرتاب قرار گرفته‌اند.

سالاریه گفت: هم‌اکنون بحث ارتقا و نوعی بهبود ماهواره پارس یک که در سال ۱۴۰۳ رونمایی شد را داریم. با توجه به تست‌هایی که در گذشته انجام شده، این ماهواره‌ها همگی آماده هستند. برخی در حال تست هستند و تست نهایی آن‌ها باید همراه پرتابگر انجام شود. برخی هم در صف انجام تست قرار گرفته‌اند.

وی درباره وضعیت سه ماهواره‌ای که زمستان سال گذشته پرتاب شدند نیز گفت: ماهواره پایا هم‌اکنون فعال است. ماهواره دوم، کوثر است که نشانه‌روی به سمت زمین انجام شده و ان‌شاءالله در آینده نزدیک به تصویر برسیم. ماهواره ظفر ۲ نیز بسیاری از تست‌های آن انجام شده، اما مقداری مسائل فنی درباره این ماهواره رخ داده که هنوز مشغول کار روی آن هستیم.