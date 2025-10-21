  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۹

کوبا: حملات اسرائیل به لبنان صلح و ثبات خاورمیانه را تهدید می‌کند

وزیر امور خارجه کوبا ضمن محکوم کردن تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان، این حملات را ناقض صلح و ثبات در خاورمیانه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «برونو رودریگز» وزیر امور خارجه کوبا حملات مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد.

رودریگز تأکید کرد که حملات اسرائیل به لبنان تهدیدی برای تلاش‌ها برای دستیابی به ثبات و صلح در خاورمیانه است.

