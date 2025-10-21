به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «برونو رودریگز» وزیر امور خارجه کوبا حملات مداوم رژیم صهیونیستی به لبنان را محکوم کرد.

رودریگز تأکید کرد که حملات اسرائیل به لبنان تهدیدی برای تلاش‌ها برای دستیابی به ثبات و صلح در خاورمیانه است.