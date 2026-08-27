به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادستان عمومی و انقلاب یزد، مهدی حسنپور در دیدار با مسئولان تعاون روستایی استان یزد ضمن دریافت گزارشی از اقدامات انجامشده، مسائل و مشکلات این بخش را بررسی کرد.
وی با اشاره به جایگاه روستاییان و دامداران در اقتصاد کشور اظهار کرد: فعالیتهای خرد این قشر، بهویژه در شرایط بحرانی، نقش مهمی در استمرار چرخه تولید و تأمین معیشت جامعه دارد؛ از این رو، صیانت از حقوق آنان و فراهمکردن زمینه فعالیت پایدارشان باید با جدیت دنبال شود.
دادستان مرکز استان یزد بر ضرورت نظارت دقیق تعاون روستایی بر شرکتهایی که به نمایندگی از روستاییان و دامداران تشکیل میشوند، تأکید کرد و گفت: بانکهای استان در زمان معرفی این شرکتها برای دریافت تسهیلات، باید استعلامهای لازم و احراز صلاحیت آنها را از تعاون روستایی دریافت کنند تا حقوق سهامداران این شرکتها بهدرستی مورد صیانت قرار گیرد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، شفافیت در توزیع اقلام و نهادههای مرتبط با این شرکتها را ضروری دانست و تصریح کرد: تعاون روستایی باید فرآیند توزیع را بهصورت شفاف اعلام و از هر اقدامی که موجب ایجاد شائبه تبعیض و بیعدالتی میشود، پرهیز کند.
حسنپور خاطرنشان کرد: حمایت واقعی از روستاییان و دامداران زمانی محقق میشود که تخصیص منابع، پرداخت تسهیلات و توزیع نهادهها بر مدار شفافیت، نظارت و عدالت انجام شود.
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