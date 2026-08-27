علی‌محمد یوسفیان در حاشیه آیین تجلیل شبکه خادمیاری این شهرستان به مناسبت بزرگداشت هفته دولت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظرفیت موثر، ارزشمند و گره گشای شبکه خادمیاری این شهرستان می‌تواند نقش مغتنمی در کاهش آسیب های اجتماعی معضل طلاق و همچنین فرهنگ سازی در صرفه جویی مصرف آب داشته باشد.

وی ضمن درود و سلام به روح پر فتوح امامین انقلاب، شهدای اقتدار و جنگ رمضان ابراز کرد: توفیق خادمیاران در خدمت به مردم و گره گشایی از آنها با نام سلطان ایران امام رضا(ع) متبرک و مایه نور و نشاط اجتماعی است.

فرماندار آران و بیدگل همچنین ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول، آغاز هفته وحدت در ایام میلاد با سر سعادت رسول الله و تقارن آن با هفته دولت تصریح کرد: گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید رجایی و باهنر در هفته دولت به منظور از تجلیل حافظان ارزش های بنیادی انقلاب اسلامی است.

وی با تاکید بر اینکه آیت الله رئیسی از شهدای خدمت و بنیانگذار شبکه خادمیاری نیز که شعار برگشت به ارزش‌های بنیادین انقلاب اسلامی را احیا کرد، خاطرنشان کرد: نامگذاری هفته دولت برای تدوام شاخص های فکری و رفتاری و تبیین سلوک زندگی دولتمردان شهید و واکاوی سیره اخلاقی آنها در خدمت صادقانه و خالصانه با اتکا به مردم است.

یوسفیان گفت: معاشرت و ارتباط نزدیک دولتمردان شهید در خدمت مردم می تواند همیشه سرلوحه کار مسئولان و مدیران باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن قول مساعد مبنی برای حمایت معنوی در رفع برخی مشکلات کانون‌های خدمت رضوی و مطالبه دبیر کانون های خدمت رضوی این شهرستان برای ارائه خدمات متعالی و کیفی محور خاطرنشان کرد: همان طور که شهروندان آران و بیدگل در تمام بزنگاه‌های تاریخی ثابت کردند پشتوانه نظام هستند خدمات قابل توجه و موثر آنها در شبکه رضوی برای گره گشایی از اقشار نیازمند و آسیب پذیر نیز بسیار ارزشمند، ستودنی و قابل تقدیر است.