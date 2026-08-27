محرومیت زدایی ۲۱ میلیارد ریالی خادمیاران رضوی در آران و بیدگل

عباس آذرباد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محرومیت زدایی ۲۱ میلیارد ریالی با اجرای ۵۳۴ برنامه و مشارکت ۴۳۸ خادمیار از طریق ۲۲ کانون عمومی و تخصصی از ابتدای سال جاری تا کنون انجام شد.

وی ضمن تبریک هفته دولت و وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، امام شهید، شهید خدمت آیت الله رئیسی و تمامی شهیدان به ویژه شهدای اقتدار و جنگ رمضان ابراز کرد: خدمات محرومیت زدایی از طریق ۱۰ کانون تخصصی و ۱۲ کانون عمومی با مصادیق خدمت رضوی از جمله عقیقه و قربانی، اطعام، آقا حساب کردند، کمک‌های مالی، بهداشت و سلامت انجام شد.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی آران و بیدگل با تاکید بر اینکه شبکه خادمیاری شبکه‌ای کاملا خود اتکا، مردمی و عام المنفعه با مشارکت نوع دوستانه خیران ارجمند شهرستان است تصریح کرد: تمامی اعضای این شبکه از افراد خوشنام، صاحب وجاهت فردی و اجتماعی و دارای تخصص علاوه بر بهره‌مندی از آموزش‌های مستمر این شبکه با جلوه‌ای از خادم تراز در بستر همدلی و همیاری و فروتنی و پاسخ به مراجعات مردمی و محلی هستند.

وی اولویت خدمت در شبکه خادمیاری آران و بیدگل را با شاخص فعالیت های اجتماعی در قالب تسهیل گری در امر ازدواج آسان، کاهش طلاق و تشویق به فرزندآوری دانست و خاطرنشان کرد: پوشش فرزندان طلاق، آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به ویژه مادران سرپرست خانوار، حمایت و مساعدت مادران باردار و جلوگیری از سقط جنین از دیگر اولویت‌های خدمات اجتماعی خادمیاران از طریق کانون تخصصی بانوان و خانواده رضوی در سطح شهرستان است.

آذرباد همچنین از افزایش کانون‌های تخصصی شهرستان به ۱۲ کانون با افتتاح دو کانون ایثار و شهادت و قرآن برای ارائه خدمات تخصصی خبر داد و گفت: تعداد خادمیاران شهرستان نیز تا پایان سال جاری از تعداد ۴۳۸ نفر ثبت شده دارای کد خدمت در سامانه آستان قدس رضوی به ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

وی با تاکید بر اینکه ۵۹ خادمیار خواهر و برادر از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون در ۱۹۴ کشیک حرم رضوی توفیق خدمت داشتند گفت: این خادمیاران در بخش‌های صندلی چرخدار، انتظامات و امانات خواهران، دارالشفا، کتب و انوار حرم و انتظامات صحن‌های حرم مطهر خدمت کردند.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی در آران و بیدگل با اشاره به اینکه ۳۴۸ برنامه از ۵۳۴ برنامه از طریق کانون‌های عمومی خدمت رضوی آران و بیدگل در سال جاری اجرا شد ادامه داد: بارزترین برنامه مشارکت گروهی خادمیاران ۱۸۰ شب حضور مداوم در حماسه میدان و خیابان و موکب پذیرایی از شهروندان با ایجاد شور و حال مضاعف است.

وی اجرای پویش«نذر آب» به همت خادمیاران رضوی با جمع آوری ۹۹۰۰ بسته آب معدنی برای کمک به رزمندگان در سیریک را یادآور شد و گفت: ارسال بسته‌های کمکی نذر آب نیز با هماهنگی دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی در استان هرمزگان در دستور کار قرار گرفته است.

آذرباد کانون‌های ثامن الحجج، معین الضعفا، شمس الشموس و غریب الغربا را از فعال ترین کانون‌های عمومی طبق ارزیابی برشمرد و افزود: کانون خبر و فضای مجازی با ۴۰ برنامه و کانون بانوان و خانواده رضوی نیز با اجرای ۴۰ برنامه تخصصی پیش قراول فعالیت موثر و ارزشمند در کاهش آسیب های اجتماعی با توجه به نیازسنجی مردمی و محلی از جمله حمایت ۵۶ فرزند طلاق و دختران ماه است.

وی مهم‌ترین فعالیت‌های کانون بانوان و خانواده رضوی را دختران ماه، اعتکاف و دختیژن برای دختران نوجوان، تسهیل گری در ازدواج، جلوگیری از سقط جنین و مشاوره هفتگی رایگان در سه سطح تسهیل ازدواج، مشکلات زوجین و مشاوره‌های قبل از ازدواج برای خانواده‌ها عنوان کرد.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی در آران و بیدگل خاطرنشان کرد: کانون‌های تخصصی خبر و فضای مجازی با اجرای ۴۰ برنامه، تبلیغ دینی با ۳۵ برنامه متمرکز، تعلیم و تربیت با ۲۷ برنامه آموزشی و کمک درسی برای جلوگیری از ضعف و افت تحصیلی به ویژه برای مناطق محروم، زیارت با ۲۲ برنامه، سلامت با ۱۰ برنامه، ابناالرضا(ع) با ۹ برنامه، حقوقی با یک برنامه، مشاوره و مددکاری با اجرای ۲ نقش موثری در گره گشایی از احسان جویان داشتند.