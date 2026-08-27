حجتالاسلام علیرضا فخاری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: دشمن امروز یک رویارویی بزرگ را با جمهوری اسلامی آغاز کرده و برای این رویارویی مجموعهای از گزینههای نظامی، سیاسی و شناختی را در نظر گرفته است.
وی افزود: در میان این گزینهها، جنگ شناختی اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه دشمن تلاش میکند با استفاده از تبلیغات و اثرگذاری بر روح و روان جامعه، مردم را نسبت به شرایط کشور دچار نگرانی و هیجان کند.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ابزارهای دشمن در این مسیر، استفاده از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است تا با ایجاد التهاب، نگرانی و بیاعتمادی، جامعه را به سمت ناآرامی سوق دهد.
فخاری تصریح کرد: دشمن به دنبال این است که مردم بیش از نیاز خود کالا تهیه کنند و با شکلگیری رفتارهای هیجانی، احتکار و نگرانی عمومی، فضای جامعه را ملتهب کند و سپس از این شرایط برای ایجاد اغتشاش بهره بگیرد.
وی بیان کرد: دشمن ممکن است در شرایط فعلی به دنبال رویارویی مستقیم نظامی نباشد، بلکه تلاش کند با جنگ شناختی و روایتسازی، زمینه یک درگیری داخلی را فراهم کند و مشکلات اقتصادی را به بستری برای ایجاد ناآرامی تبدیل کند.
کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: برای مغلوب نشدن در جنگ شناختی دشمن، نخست باید با توکل به خداوند و توسل به اهلبیت(ع)، بهویژه حضرت ولیعصر(عج)، روحیه خود را حفظ کنیم و بدانیم که در برابر دشمنان قدرتمند، اتکای اصلی ما به خداوند متعال است.
فخاری اضافه کرد: نکته مهم دیگر این است که در مسائل کلان کشور، علیرغم وجود اختلاف سلیقهها، باید یک صدای واحد وجود داشته باشد و محور این وحدت، ولایت فقیه است.
وی یادآور شد: دشمن تلاش میکند اختلاف میان مسئولان را بزرگنمایی کند و مردم نباید تحت تأثیر این فضاسازیها قرار بگیرند؛ چراکه حفظ انسجام ملی در شرایط فعلی یک ضرورت اساسی است.
کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: در شرایطی که دشمن در تلاش است جامعه را به سمت اختلاف و دو قطبی شدن سوق دهد، زمان مناسبی برای دامن زدن به اختلافات نیست و همه باید برای حفظ آرامش و وحدت کشور تلاش کنند.
فخاری اضافه کرد: نقد مسئولان باید همراه با انصاف باشد و نباید به گونهای انجام شود که موجب ظلم به افراد یا تخریب بیدلیل شود؛ نقد باید در چارچوب انصاف و با هدف اصلاح امور صورت بگیرد.
وی افزود: در موضوعات مختلف نیز نباید سخنان مسئولان را تحریف یا تقطیع کرد و سپس بر اساس بخش تحریفشده، فضای جامعه را ملتهب کرد؛ بلکه باید سخنان را کامل و منصفانه مورد بررسی قرار داد.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: همانطور که شهید حاجیزاده درباره نقش افراد مختلف در شکلگیری صنعت موشکی کشور اشاره کرده بود، قضاوت درباره عملکرد مسئولان نیز باید بر اساس واقعیت و مجموعه اقدامات آنان باشد، نه صرفاً یک جمله یا یک توییت.
فخاری تصریح کرد: در کنار توجه به توان دفاعی و موشکی کشور، توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز ضروری است و این دو موضوع نباید بهعنوان دو مسئله متضاد در جامعه مطرح شوند.
وی بیان کرد: دشمن دقیقاً از مشکلات اقتصادی و معیشتی برای ایجاد نارضایتی استفاده میکند و بنابراین باید ضمن حفظ اقتدار دفاعی کشور، برای کاهش مشکلات اقتصادی مردم نیز تلاش جدی صورت گیرد.
کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: تبعیت از رهبر معظم انقلاب نباید گزینشی باشد؛ نمیتوان بخشی از سخنان ایشان درباره وحدت را برجسته کرد و بخش دیگری را که با سلیقه ما سازگار نیست نادیده گرفت.
فخاری اضافه کرد: اگر مردم و جریانهای مختلف کشور، فرمایشات رهبر معظم انقلاب را بهصورت کامل و نه سلیقهای مورد توجه قرار دهند، بسیاری از نقشههای دشمن برای ایجاد اختلاف و دو قطبیسازی خنثی خواهد شد.
وی یادآور شد: حضور مردم در این تجمعات نیز یک اقدام مهم در برابر جنگ شناختی دشمن است؛ چراکه مردم با حضور خود نشان میدهند جامعه دچار آن التهاب و شکافی که دشمن تلاش میکند القا کند، نشده است.
کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: این حضور مردمی میتواند بدون تحمیل هزینههای سنگین، نقشه دشمن برای ایجاد آشوب را خنثی کند و نشان دهد که مردم در شرایط حساس پای کار نظام و کشور ایستادهاند.
فخاری بیان کرد: حضور بانوان محجبه در این تجمعات نیز پیام مهمی برای جامعه دارد؛ بانوانی که با حفظ حجاب و ارزشهای دینی خود در این صحنهها حاضر میشوند، نشان میدهند که ارزشهای دینی همچنان در جامعه زنده است.
وی ادامه داد: این حضور و ایستادگی مردم، بهویژه خانوادههای مؤمن و بانوانی که حجاب خود را حفظ کردهاند، اقدامی ارزشمند در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و ارزشهای دینی محسوب میشود.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: حضور مردم در این شبها بیدستاورد نیست؛ این حضور، حفظ آرامش، تقویت انسجام ملی، مقابله با جنگ شناختی دشمن و نشان دادن پایبندی مردم به نظام اسلامی است و انشاءالله این ایستادگی در پیشگاه خداوند متعال دارای اجر و پاداش خواهد بود.
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