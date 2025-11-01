به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشوری ژیمناستیک دختران موسوم به جیم فور لایف با کسب مدال طلا توسط تیم آکادمی ژیمناستیک مشکینی، نماینده شهرستان شاهرود به کار خود پایان داد.

مهرناز عابدی سرپرست تیم ژیمناستیک شاهرود در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات کشوری ژیمناستیک دختران موسوم به جیم فور لایف به میزبانی تهران از تاریخ هفتم الی دهم آبانماه سال جاری برگزار شد، گفت: تیم آکادمی ژیمناستیک مشکینی مستقر در هلال احمر شاهرود به عنوان نماینده این شهرستان در رقابت‌ها حضور پیدا کرد.

وی با بیان اینکه این تیم متشکل از دختران هشت تا ۱۸ سال شاهرودی توانست مدال طلای مسابقات را از آن خود کند، افزود: در این رقابت‌های سخت و فشرده ۸۴ تیم از سراسر حضور داشتند

مدیر تیم ژیمناستیک دختران شاهرود با بیان اینکه این مسابقات با هدف ترویج ورزش ژیمناستیک برای همه با هر گروه سنی در سطح جهان برگزار می‌شود، بیان کرد: تیم شاهرود متشکل از دختران ۸ الی ۱۸ ساله در این رقابت‌ها حضور پیدا کردند و ارزش کار این تیم در آنکه این رقابت‌ها بدون محدودیت سنی است و نونهالان این تیم توانستند در قیاس با برخی تیم‌های دارای بازیکنان بزرگسال بدرخشند.

عابدی با بیان اینکه تیم‌های حاضر در این دوره از رقابت‌ها شرایط بسیار خوبی را داشتند بیان کرد: تیم‌ها در این مسابقات علاوه بر حرکات ژیمناستیک در زمینه طراحی حرکات و ابزارهای مورد استفاده مورد قضاوت و داوری قرار می‌گیرند که تیم شاهرود توانست امتیاز کامل را کسب کند.

وی افزود: تیم شاهرودی را حلیا سادات حسینی، سانیا عامری، آناهیتا عباسی، الینا نورزاد، رها عامریان، نازگل قبادی، تبسم اشجعی اردهایی، آیناز خواجه، نیکا میرقاسمی، فاطمه حسین پور، فاطمه محیا عباسی، ساینا باقری، آیدا رستمیان، سارینا خلیلی، مهرنوش ناصری و مهدیا عرب ابویی هستند و آذر مشکینی مربی تیم است.