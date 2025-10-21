پرچم ایران در بازیهای آسیایی بحرین به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، در این مراسم، که با حضور علیرضا پاکدل سرپرست کاروان ایران در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان و دیگر مسئولان کاروان ورزشی کشورمان، مسئولان ستاد برگزاری بازیها و نمایندگان کاروانهای آسیایی برگزار شد، پرچم پرافتخار ایران در نمایشگاه جهاتی بحرین برافراشته شد؛ لحظهای که بار دیگر شور، افتخار و غرور ملی را در دل اعضای کاروان ایران زنده کرد.
کاروان ورزشی ایران با عنوان «سفیران امید» و با حضور ۲۳۶ ورزشکار در قالب ۲۲ رشته در این دوره از بازیها شرکت دارد.
مراسم رسمی افتتاحیه بازیها نیز روز چهارشنبه ۳۰ مهرماه در نمایشگاه جهانی بحرین برگزار خواهد شد و احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان در این مراسم حضور خواهد یافت.
مراسم اهتزاز پرچم ایران در آستانه آغاز رقابتها، نشانه آغاز رسمی حضور کاروان کشورمان در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان است و اعضای تیمهای ملی با امید به کسب نتایج درخشان و ارائه نمایشی شایسته از ورزش ایران، رقابت خود را آغاز خواهند کرد.
رضاشجیع رئیس کمیته فنی کاروان، حمیرا اسدی و محمد کاظمی از اعضای کادر سرپرستی کاروان و حججی رئیس فدراسیون سهگانه از دیکر اعضای کاروان ورزشی ایران بودند که در این مراسم حضور داشتند.
یاسین موسوی و درسا فرشاد پور از ملیپوشان مویتای، هستی خزایی و علیرضا رشیدی از ملی پوشان بسکتبال ۳x۳، امیر مهدی وظیفه و وانیا فتحعلی پور از ملیپوشان ورزشهای رزمی
فرزان احمدی و نازنین فاطمه داودی دو ملی پوش بوکس همچنین پارسا رسولی جزی ملیپوش سه گانه و سوشیانت صادقی ملیپوش گلف از ورزشکاران حاضر در مراسم پرچم بودند.
در نسیم گرم منامه، پرچم ایران آرام اما استوار برخاست؛ یادآور اینکه ایران همیشه حضور دارد — با صلابت، با باور، و با نسلی که افتخار را زندگی میکند و سفیران امید ملت ایران هستند.
