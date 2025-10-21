به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، داود نوروزی‌گرمی رئیس گروه سامانه‌های تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در زمینه امکان اجرای آزمایشی فرآیند اخذ گزارش اعتباری متقاضی دسته چک و ثبت چک جدید، تصریح کرد: با استناد به مواد ۶ و ۲۱ مکرر قانون صدور چک مبنی بر ارائه گزارش اعتباری متقاضی دریافت دسته چک برای بانک‌ها و همچنین گزارش وضعیت اعتباری صادرکننده برای آگاهی ذی‌نفع چک، موضوع از سال گذشته در دستور کار حوزه تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی قرار گرفته است.

وی افزود: در این زمینه ضمن تدوین «شیوه‌نامه مربوط به تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» براساس مدل (الگو) های مربوطه و اخذ مصوبه از هیات عالی محترم بانک مرکزی، در حال حاضر امکان اجرای آزمایشی فرآیند اخذ گزارش اعتباری متقاضی دسته چک و ثبت چک جدید فراهم شده است.



وی در ادامه بیان داشت: بانک عامل پس از دریافت درخواست دسته چک متقاضی، نسبت به اخذ و بررسی گزارش پیشرفته اعتباری وی اقدام کرده و پس از حصول اطمینان از اهلیت اعتباری ایشان، اعطای دسته چک از طریق سامانه صیاد انجام می‌گیرد.

رئیس گروه سامانه‌های تنظیم گری و نظارت با تاکید بر اینکه در زمان ثبت و صدور چک توسط مشتری نیز، ذی‌نفع این امکان را داراست که قبل از پذیرش چک در بسترهای مربوطه، گزارش اعتباری صادر کننده چک را مشاهده کند، خاطرنشان کرد: بر این اساس، امکان تصمیم‌گیری مبنی بر پذیرش / عدم پذیرش چک برای ذی‌نفع فراهم می‌شود.



نوروزی‌گرمی در پایان بیان داشت: گزارش مزبور شامل جزئیات سوابق و رفتار اعتباری شخص در جامعه به‌ویژه در حوزه چک طی سال‌های اخیر اعم از وضعیت چک‌های صیادی وصول شده و برگشتی، میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده، وضعیت دسته چک‌های صیادی شخص، وضعیت تسهیلات و تعهدات و همچنین امتیاز اعتباری صادر کننده چک است.

