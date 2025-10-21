طرح ملی «پهلوان سعید» در استان مرکزی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن قریشی، ضمن گرامیداشت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، هدف از اجرای طرح «پهلوان سعید» را توسعه و ترویج ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی و تقویت ابعاد همگانی و قهرمانی این ورزش‌ها عنوان کرد و افزود: این طرح در چهار شهرستان اراک، شازند، تفرش و ساوه در پنج زورخانه اجرا می‌شود و افتتاحیه استانی آن به صورت همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی برگزار شد.

وی با اشاره به نقش همکاری نهادهای مختلف در اجرای این طرح گفت: طرح پهلوان سعید با مشارکت معاونت تربیت‌بدنی اداره‌کل آموزش و پرورش، اداره‌کل ورزش و جوانان، و هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی به عنوان سه رکن اصلی آن اجرا می‌شود.

قریشی ادامه داد: ورزش زورخانه‌ای صرفاً یک فعالیت بدنی نیست، بلکه مکتبی اخلاقی است که در کنار ایجاد نشاط و پویایی، در پی نهادینه ساختن سجایای اخلاقی همچون فتوت، جوانمردی و احترام به پیشکسوتان است.

وی ورزش را بستری ارزشمند برای شکوفایی استعدادها دانست و با تأکید بر ضرورت پیوند قهرمانی با منش پهلوانی گفت: در پرتو فرهنگ و معرفت پهلوانی، مدال‌ها و افتخارات ورزشی رنگ و بوی معنویت می‌گیرند. سلامت و پویایی ورزش کشور در گرو گسترش این فرهنگ اصیل است، چراکه تعالی جامعه در پرورش نسلی نهفته است که منش و مرام پهلوانی را سرلوحه زندگی خود قرار دهد.

رئیس هیأت ورزش و زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان مرکزی بیان کرد: دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این طرح در قالب ۱۲ جلسه آموزشی، اصول و قواعد ورزش‌های زورخانه‌ای و آئین مرشدی را فرا می‌گیرند تا ورزش صبحگاهی مدارس با نوای ضرب و زنگ زورخانه‌ای همراه شود.

در پایان این مراسم، دانش‌آموزان با اجرای حرکات آئینی ورزش زورخانه‌ای، آغاز رسمی طرح ملی پهلوان سعید در استان مرکزی را رقم زدند.

این آئین در زورخانه‌های پهلوان نوروزی شهر اراک، زورخانه تختی شازند، زورخانه شهدای بانک ملی اراک، زورخانه شهدای ساوه و زورخانه پوریای ولی تفرش به عنوان شهرستانهای مجری طرح برگزار شد.