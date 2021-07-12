مدال طلای جشنواره فرانسوی به عکاس ایرانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیاپ در ایران، احمد خطیری با عکس «دختری که در نماز پرواز می‌کند» جوایز اصلی چهل و سومین جشنواره بین المللی هنر عکاسی نورماندی فرانسه مدال طلای فیاپ (فدراسیون جهانی هنر عکاسی) و روبان افتخار آبی FIAP را کسب کرد و همچنین در این بخش با عکس «تنهایی» روبان افتخار سفید اتحادیه جهانی عکاسی (GPU)، روبان آبی فیاپ (FIAP) و در مجموع ۴ جایزه اصلی این رویداد را از آن خود کرد.

در این رویداد بزرگ هنری که زیر نظر فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی(FIAP) ، اتحادیه جهانی عکاسی (GPU) و فدراسیون بین المللی عکاسی آمریکا (PSA) و انجمن عکاسان فرانسه برگزار شد، آثاری از عکاسان کلوپ عکس فوکوس (نمایندگی فیاپ در ایران) شامل ۲ اثر از سید شهاب الدین منتظری و یک اثر از احمد سامعی پذیرفته شدند.

در این جشنواره که با معیارهای سخت، پذیرش و داوری آثار بررسی می‌شود، تنها آثار ۵۰ عکاس از سراسر دنیا به بخش مسابقه راه پیدا کرده است و تنها ۴ مدال طلا در ۴ بخش اهدا می‌شود که با ارزش‌ترین آن در بخش اصلی فوتوژورنالیسم به عکاس ایرانی رسید.

احمد خطیری عکاس ایرانی عضو رسمی انجمن عکاسان ایران و عضو فدراسیون جهانی هنر عکاسی (فیاپ)، عضو رسمی انجمن هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ ارشاد، بیش از ۳۰ جایزه معتبر ملی و بین المللی را در کارنامه خود دارد، پیش از این مدال طلای بنگلادش ۲۰۲۱، مدال طلای بین قاره‌ای ۲۰۲۱، مدال طلای فیاپ فوتوژرنالیسم صربستان ۲۰۱۷، مدال طلای رومانی، مدال طلای قبرس، مدال نقره نیوجرسی آمریکا، مدال برنز وارنا بلغارستان، مدال و کاپ ۲۰۱۴ چین، تقدیر ویژه هیأت داوران جشنواره عکاسی در ایتالیا ۲۰۲۰ و … در جشنواره‌های متعدد بین‌المللی را کسب کرده است.

خطیری همچنین پذیرش بیش از ۲۵۰ اثر در جشنواره‌های متعدد بین المللی، برگزاری ده‌ها نمایشگاه متعدد انفرادی و گروهی در داخل و خارج از کشور، دبیری و داوری بیش از ۱۶ جشنواره ملی و بین‌المللی را نیز در کارنامه دارد.

خطیری فارغ التحصیل کارشناسی ارتباطات بصری (گرافیک) و دانش آموخته بورسیه عکاسی فوتوژورنالیسم از ورلد پرس فوتو هلند، فیلمسازی مستند از دانشگاه بمبئی هندوستان، عکاسی و فیلمسازی از انجمن سینمای جوانان ایران است.