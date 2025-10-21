۱۵۰ کیلو مواد مخدر و ۵۰ قبضه سلاح در شوش کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین زلقی عصر امروز سه‌شنبه در بازدید از نمایشگاه کشفیات فرماندهی انتظامی شهرستان شوش از اجرای موفق عملیات‌های متعدد در روزهای اخیر خبر داد و گفت: یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی، برخورد با ناامنی و مخلان نظم و امنیت در جامعه است و این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مجموعه انتظامی استان قرار دارد.

وی با اشاره به بازدید میدانی از دستاوردهای انتظامی شوش، اظهار کرد: این عملیات‌ها با هدف شناسایی و انهدام پاتوق مجرمان انجام شد و نتایج آن در قالب نمایشگاهی به نمایش درآمده است.

سرهنگ زلقی با قدردانی از اعضای شورای تأمین شوش و همکاران انتظامی شهرستان، افزود: در جریان این اقدامات، ۱۵۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۵۰ دستگاه موتورسیکلت سرقتی، ۱۰ دستگاه خودروی سرقتی (که دو دستگاه از آن‌ها در امر قاچاق استفاده می‌شد) و یک انبار دپوی کالای قاچاق به ارزش ۶۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به مطالبه عمومی برای مقابله با سلاح‌های غیرمجاز، تصریح کرد: فرماندهی انتظامی شوش با پشتیبانی جامعه اطلاعاتی شهرستان و انجام کار اطلاعاتی دقیق، موفق به کشف ۵۰ قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری از افرادی شد که با تیراندازی‌های متعدد، آرامش و امنیت مردم را مختل کرده بودند.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان در پایان با قدردانی از همکاری مردم شوش و تلاش شبانه‌روزی مأموران انتظامی، تأکید کرد: طرح‌های پاکسازی در قالب امنیت محل‌محور به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و مردم اطمینان داشته باشند که پلیس استان با تمام توان در میدان است و با هر فرد یا گروهی که قصد برهم زدن نظم و امنیت عمومی را داشته باشد، در چارچوب قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.