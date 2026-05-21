سارق موتورسیکلت ۲ میلیاردی در پیشوا دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، پیش از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و دستگیری سارقی خبر داد که با پوشش راننده اسنپ‌بار، قصد انتقال یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی به ارزش ۲ میلیارد ریال به شهرستان‌های مرزی را داشت.

عربی در تشریح این خبر به خبرنگار مهر گفت: مأموران انتظامی طی رصدهای فنی و اطلاعاتی، به یک دستگاه خودرو که به صورت اینترنتی و تحت عنوان حمل‌ونقل بار اقدام به جابجایی موتورسیکلت می‌کرد، مشکوک شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با توقیف خودرو و انجام بازرسی تخصصی، یک دستگاه موتورسیکلت سرقتی که به طرز ماهرانه‌ای بارگیری شده بود، کشف و راننده که سارق موتورسیکلت بود، در محل دستگیر شد.

فرمانده انتظامی پیشوا با اشاره به ارزش دو میلیارد ریالی این موتورسیکلت، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به دادسرای تهران اعزام شد.

عربی در پایان تأکید کرد: پلیس با بهره‌گیری از روش‌های نوین اطلاعاتی و نظارت هوشمند، اجازه نخواهد داد امنیت شهروندان توسط افراد سودجو خدشه‌دار شود و برخورد قاطع با سارقان در دستور کار قرار دارد.