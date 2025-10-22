عباسی: ۲۳ نفر امسال بر اثر گازگرفتگی در مازندران جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی افزود: در ششماهه امسال، ۲۳ نفر شامل ۱۶ مرد و ۷ زن بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.
وی افزود: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۷ نفر بوده که افزایش بیش از سهبرابری را نشان میدهد.
وی گفت: شهرستان آمل با ۷ فوتی بیشترین آمار را داشته و پس از آن نوشهر با ۵، و چالوس و رامسر هرکدام با ۲ فوتی در رتبههای بعدی قرار دارند. در شهرستانهای تنکابن، بابل، بابلسر، نور، بهشهر، ساری و قائمشهر نیز هر کدام یک فوتی ثبت شده است.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر تغییرات جوی گفت: کاهش ناگهانی دما و بارشهای پیشبینینشده در کنار استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد در افزایش تلفات ناشی از گازگرفتگی نقش مستقیم دارد.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی در نیمه سرد سال خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و توجه به توصیههای کارشناسان، میتواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند.
عباسی در پایان درخصوص اقدامات اولیه هنگام مواجهه با فرد مسموم گفت: در مواجهه با فرد مسموم با گاز، بلافاصله باید او را از محیط خارج و در هوای آزاد قرار داد و در سریعترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل کرد.
وی همچنین تأکید کرد: باز کردن در و پنجرهها و تهویه محیط، از مسمومیت سایر افراد جلوگیری میکند.
نظر شما