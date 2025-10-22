  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۸:۴۱

عباسی: ۲۳ نفر امسال بر اثر گازگرفتگی در مازندران جان باختند

عباسی: ۲۳ نفر امسال بر اثر گازگرفتگی در مازندران جان باختند

ساری - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ضمن نگرانی از افزایش مرگ‌های ناشی از گازگرفتگی گفت: ۲۳ فوتی در نیمه نخست سال امسال ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی افزود: در شش‌ماهه امسال، ۲۳ نفر شامل ۱۶ مرد و ۷ زن بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.

وی افزود: این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۷ نفر بوده که افزایش بیش از سه‌برابری را نشان می‌دهد.

وی گفت: شهرستان آمل با ۷ فوتی بیشترین آمار را داشته و پس از آن نوشهر با ۵، و چالوس و رامسر هرکدام با ۲ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در شهرستان‌های تنکابن، بابل، بابلسر، نور، بهشهر، ساری و قائمشهر نیز هر کدام یک فوتی ثبت شده است.

عباسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر تغییرات جوی گفت: کاهش ناگهانی دما و بارش‌های پیش‌بینی‌نشده در کنار استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد در افزایش تلفات ناشی از گازگرفتگی نقش مستقیم دارد.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی در نیمه سرد سال خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و توجه به توصیه‌های کارشناسان، می‌تواند از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کند.

عباسی در پایان درخصوص اقدامات اولیه هنگام مواجهه با فرد مسموم گفت: در مواجهه با فرد مسموم با گاز، بلافاصله باید او را از محیط خارج و در هوای آزاد قرار داد و در سریع‌ترین زمان ممکن به مرکز درمانی منتقل کرد.

وی همچنین تأکید کرد: باز کردن در و پنجره‌ها و تهویه محیط، از مسمومیت سایر افراد جلوگیری می‌کند.

کد خبر 6630376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها