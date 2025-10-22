ابوطالبی: کشور ۱۶۵ هزار پرستار کم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم ابوطالبی صبح چهارشنبه در مراسم روز پرستار شیراز گفت: نسبت پرستار به تخت بیمارستانی در ایران ۹ دهم است در حالی که قرار بود تا پایان برنامه ششم این رقم به یک و ۸ دهم می‌رسید.

وی با بیان اینکه متوسط ۳ پرستار به ازای هر تخت بیمارستانی استاندارد دنیاست، ادامه داد: در حال حاضر ۱۶۵ هزار پرستار در کشور مشغول خدمت هستند که با این میزان کمبود، نیاز به جذب همین تعداد پرستار در کشور هستیم تا کمبود پرستار در مراکز درمانی برطرف شود.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور افزود: در حال حاضر استاندارد پرستاری برای نیروها تدوین و مقرر شده سالیانه ۱۵ هزار نفر استخدام شوند که در کارگروه وزارت خانه تدوین شده و در فرآیند مراحل بعدی برای تصویب است.