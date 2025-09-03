به گزارش خبرگزاری مهر، سید بصیر هاشمی شامگاه سه شنبه در آئین بزرگداشت روز پزشک و داروساز در بیمارستان نمازی شیراز گفت: کادر بهداشت و درمان همواره در خدمت‌رسانی به مردم پیشگام بوده و تلاش‌های آنان در حافظه تاریخی کشور ماندگار است؛ جامعه پزشکی در سخت‌ترین شرایط، برای حفظ سلامت مردم پای کار ایستاده و همواره همراه مردم بوده است.

وی با اشاره به برگزاری این مراسم در ایام مبارک و فرصت قدردانی دوباره از خدمات جامعه پزشکی، ادامه داد: امروز، فرصتی فراهم شد تا به پاس تلاش‌های ارزشمند همکاران در جای جای استان فارس و سراسر کشور قدردانی کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین نقش خیرین سلامت را بی‌بدیل و اثرگذار توصیف کرد و افزود: حمایت‌های خیرین در استان فارس آثار ماندگار و ماندنی در عرصه بهداشت و درمان بر جای گذاشته است.

هاشمی در ادامه، بیمارستان نمازی را سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور دانست و گفت: بیمارستان نمازی نه تنها محل آموزش نسل‌های متوالی پزشکان بوده، بلکه به‌عنوان مرجع تخصصی ارائه خدمات سلامت در جنوب کشور شناخته می‌شود؛ خدمات گسترده این مرکز، حاصل تلاش شبانه‌روزی اساتید، پزشکان، پرستاران و کارکنانی است که با عشق و تعهد در خدمت مردم هستند.

وی از روند رو به رشد و پیشرفت دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبر داد و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آینده را تجهیز مرکز آموزشی درمانی نمازی به فناوری‌های پیشرفته درمان سرطان عنوان کرد و ادامه داد: برای نخستین بار در بخش دولتی، دستگاه پت‌اسکن در بیمارستان نمازی به بهره‌برداری می‌رسد و تا پایان سال جاری نیز دستگاه سایبرنایف راه‌اندازی خواهد شد؛ دستاوردی که تحولی در حوزه درمان سرطان در جنوب کشور به شمار می‌رود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پایان، ضمن قدردانی از همراهی خانواده بزرگ سلامت استان، تصریح کرد: آینده روشن دانشگاه مرهون تلاش و همدلی تمامی همکاران است و امید داریم با اتحاد و همراهی، مسیر خدمت به مردم را هموارتر کرده و جایگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز را بیش از پیش ارتقا دهیم.