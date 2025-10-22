  1. استانها
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

غبار محلی و وزش ملایم باد در استان بوشهر

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: امروز تا روز شنبه آینده غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز تا روز شنبه آینده وضعیت جوی و دریایی استان در اغلب ساعات آرام می‌باشد. بنابراین در این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: ضمن اینکه از روز یکشنبه آینده با وزش بادهای شمالی بر روی دریا، خلیج فارس در برخی ساعات مواج پیش بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، در طول روز وزش باد، فردا صبح در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد: متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی میر شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ و در طول روز گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

