۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

عامل چاقوکشی و درگیری میدان معلم ایلام دستگیر شد

ایلام - فرمانده انتظامی شهرستان ایلام از دستگیری عامل چاقو کشی و درگیری میدان معلم ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد بسطامی اظهار داشت: درپی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک مورد درگیری منجر به چاقوکشی در میدان معلم، مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران کلانتری ۱۱ مشخص شد عامل چاقو کشی از اراذل اوباش سابقه دار بوده که برای مردم ایجاد مزاحمت کرده و سپس از محل متواری شده بود.

فرمانده انتظامی شهرستان ایلام تصریح کرد: مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ با تحقیقات فنی و بررسی‌های بعمل آمده، هویت متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی وی را دستگیر کردند.

سرهنگ بسطامی با اشاره به اینکه متهم در تحقیقات اولیه به بزه ارتکابی اعتراف کرد، گفت: در پایان متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

