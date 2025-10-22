به گزارش خبرگزاری مهر، احمد راستینه، نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی و عضو کمیسیون تلفیق بودجه، با حضور در دانشگاه ملی مهارت استان چهارمحال و بختیاری، از بخش‌های مختلف این مرکز آموزشی بازدید کرد و با بهروز شایق، رئیس دانشگاه، به گفت‌وگو پرداخت.

در این دیدار، شایق با اشاره به الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه مبنی بر افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در هنرستان‌ها و دانشگاه‌ها، خواستار حمایت جدی نمایندگان مجلس در راستای توسعه زیرساخت‌های دانشگاه ملی مهارت شد.

وی بر ضرورت نوسازی و بازسازی فضاهای عمرانی، تجهیز کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها، توسعه خوابگاه‌ها و ارتقا امکانات آموزشی تأکید کرد.

احمد راستینه نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان، بن و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست، ضمن اعلام حمایت ویژه از افزایش اعتبارات دانشگاه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: با بهره‌گیری از ظرفیت بودجه توازن در اختیار نمایندگان و همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی، نگاه ویژه‌ای به دانشگاه ملی مهارت خواهیم داشت. چرا که باور دارم مسیر حل مسائل اشتغال کشور از دل آموزش‌های مهارتی و توسعه این دانشگاه می‌گذرد.

در پایان، مقرر شد راستینه به همراه استاندار چهارمحال و بختیاری و شایق، در نشستی با زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور، پیرامون راهکارهای تقویت این مجموعه آموزشی دیدار و تبادل نظر داشته باشند.