به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدعلی کاکی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: هفته پدافند غیرعامل امسال در سطح استان با مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی، رزمایشی و فرهنگی آغاز شده است؛ برنامه‌هایی که با هدف ارتقای تاب‌آوری، صیانت از زیرساخت‌ها و افزایش آگاهی عمومی طراحی شده و از پنجم تا یازدهم آبان‌ماه در تمامی شهرستان‌های تابعه اجرا می‌شود.

وی افزود: سازمان پدافند غیرعامل کشور به دستور مقام معظم رهبری و زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده و هر ساله در قالب هفته پدافند غیرعامل، مجموعه‌ای از اقدامات ملی را در سراسر کشور برگزار می‌کند. در استان ایلام نیز فرمانداری‌ها به‌عنوان رؤسای شورای پدافند غیرعامل شهرستان‌ها مسئولیت نظارت و اجرای این برنامه‌ها را برعهده دارند.

کاکی ادامه داد: آئین نمادین نواخته شدن زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان آقا حسین بن علی (ع) به‌طور همزمان در مدارس، بخش‌ها و روستاهای استان برگزار شد. همچنین رزمایش‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله رزمایش شیمیایی و ترکیبی در شرکت گاز استان، رزمایش مشترک سپاه و فرمانداری ایلام، رزمایش آب و انرژی در سد سیمره و رزمایش منطقه‌ای قطع برق برای سنجش عملکرد مولدهای اضطراری در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان ایلام با اشاره به محورهای آموزشی و فرهنگی این هفته گفت: سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه، همایش آموزشی در پتروشیمی چابهار و دوره‌های تخصصی در حوزه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل از جمله برنامه‌هایی هستند که با هدف ارتقاء آمادگی دستگاه‌های اجرایی و افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به تهدیدات نوین برگزار می‌شوند.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری تهدیدمحور همواره در معرض فشارهای خارجی و هجمه‌های ایدئولوژیک قرار دارد و بر این اساس، پدافند غیرعامل یکی از ارکان اقتدار ملی محسوب می‌شود که نقش مؤثری در حفظ امنیت، استمرار خدمات اساسی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی دارد.

کاکی در پایان با تأکید بر اهمیت آمادگی همه‌جانبه گفت: تجربه جنگ ۱۲ روزه و ایستادگی مردم و نیروهای مسلح در برابر دشمن نشان داد که اتحاد ملی و هماهنگی میان دستگاه‌ها می‌تواند از تحقق اهداف متجاوزان جلوگیری کرده و مسیر عزت و استقلال کشور را هموارتر کند.