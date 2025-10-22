۵۴ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان هندیجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد احمدی بیان کرد: با رصد اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر در ایستگاه بازرسی شاه عبدالله پس از مشکوک شدن به یک خودرو پژو ۲۰۷ و تحت نظر گرفتن آن طی یک عملیات پلیسی خودرو متوقف و مقدار ۵۰ بسته که به شکل ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف و متهم جهت طی فرایند قضایی روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان هندیجان افزود: تعقیب قاچاقیان و فروشندگان موادمخدر و حاملان سلاح و مهمات غیرمجاز به صورت ویژه در دستور کار مجموعه قضائی شهرستان قرارگرفته است.

وی گفت: قاطعانه با رعایت موازین قانونی با مجرمان و اخلالگران در نظم و امنیت جامعه برخورد خواهدشد.