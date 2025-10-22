به گزارش خبرنگار مهر، در اقدامی که میتواند نقطه عطفی در تاریخ کشاورزی منطقه تلقی شود، برادران لطفی، از کشاورزان پیشرو بخش نصرآباد، موفق به کشت و برداشت آزمایشی ذرت رنگینکمان شدند.
این محصول که دانههایی با طیف رنگی متنوع شامل زرد، قرمز، آبی و سبز را در خود جای داده، به دلیل زیبایی بصری و ویژگیهای منحصر به فرد، توجه کارشناسان و مسئولان محلی را به خود جلب کرده است.
سازگاری عالی بذر با اقلیم منطقه
کارشناسان محلی اعلام کردهاند که این اولین بار است که گونهای از ذرت با این تنوع رنگی چشمگیر در مزارع بخش نصرآباد کشت میشود. نتایج اولیه کشت نشاندهنده سازگاری عالی این بذر با شرایط اقلیمی منطقه است و امیدها برای توسعه تجاری آن را افزایش داده است.
استقبال جهاد کشاورزی و وعده توسعه
این موفقیت، نه تنها یک پیروزی شخصی برای این خانواده کشاورز، بلکه تأییدی بر پتانسیل بالای بخش نصرآباد برای پذیرش نوآوریهای نوین کشاورزی است.
کارشناسان جهاد کشاورزی منطقه نیز ضمن استقبال از این ابتکار، قول مساعدت و همکاری برای توسعه کشت ذرت رنگینکمان در سطح گستردهتر را دادهاند تا «رنگینکمان» به نمادی برای کشاورزی جدید و متحول شده در منطقه بالاجام تبدیل شود.
