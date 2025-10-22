دستگیری دو متخلف و تخریب ۲۵ کوخه شکار در غرب هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شریفی فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست هرمزگان اظهار کرد: در چند عملیات جداگانه در مناطق مختلف شهرستان‌های بندرلنگه و پارسیان، دو متخلف دستگیر و سه نفر دیگر شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی افزود: از متهمان دستگیرشده ۱۷ بهله پرنده دلیجه، ۴۵ قطعه قمری و ۸۱ رشته تور صیادی کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست هرمزگان همچنین از تخریب ۲۵ باب کوخه شکار خبر داد و گفت: کوخه یا ماچان پناهگاهی است که شکارچیان برای اختفا و کم کردن احتمال شناسایی توسط پرندگان وحشی از آن استفاده می‌کنند.

شریفی در پایان بر تداوم گشت‌زنی‌ها و برخورد قاطع با شکار غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست استان تأکید کرد