دستگیری شکارچی متخلف در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان در جریان گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر متخلف شکار و صید در محدوده شهرستان بندرعباس شدند.

وی افزود: در بازرسی از این فرد، یک قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط شد و همچنین مقداری گوشت متعلق به گونه‌های وحشی نیز از وی به دست آمد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به تشکیل پرونده برای این متخلف، تصریح کرد: پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

شریفی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه محیط زیست خاطرنشان کرد: حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش از اولویت‌های یگان حفاظت است و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به ادارات محیط زیست اطلاع دهند.