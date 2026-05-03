۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

دستگیری شکارچی متخلف در بندرعباس

بندرعباس - فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان هرمزگان از دستگیری یک شکارچی متخلف در بندرعباس و کشف سلاح غیرمجاز و گوشت وحوش از وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم شریفی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست استان در جریان گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر متخلف شکار و صید در محدوده شهرستان بندرعباس شدند.

وی افزود: در بازرسی از این فرد، یک قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط شد و همچنین مقداری گوشت متعلق به گونه‌های وحشی نیز از وی به دست آمد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به تشکیل پرونده برای این متخلف، تصریح کرد: پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

شریفی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه محیط زیست خاطرنشان کرد: حفاظت از تنوع زیستی و حیات وحش از اولویت‌های یگان حفاظت است و با هرگونه فعالیت غیرقانونی در این حوزه بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به ادارات محیط زیست اطلاع دهند.

کد مطلب 6819107

