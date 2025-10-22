به گزارش خبرنگار مهر، احمد خداوردی، ظهر چهارشنبه در نشست خبری اظهار کرد: نرخ تورم به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های کلان اقتصادی محسوب می‌شود و از اساسی ترین وظایف و اهداف دولت‌ها، کنترل آن است که مقادیر آن از بررسی مستمر تغییرات قیمت کالاها و خدمات در دوره های زمانی ماهانه استان‌ها و کشور محاسبه می‌شود.

وی یادآور شد: برای محاسبه نرخ تورم از اطلاعات جمع‌آوری شده تعداد ۴۷۴ قلم کالا و خدمت به عنوان سبد مصرف خانوار در قالب ۱۲ گروه اصلی از طریق اجرای طرح‌های شاخص قیمت مصرف کننده شهری، روستایی و اجاره بها استفاده می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به اینکه ماهانه حدود ۵ هزار و ۳۰۰ مظنه قیمت از یک هزار و ۴۵۰ منابع اطلاع در مناطق شهری منتخب و ۳ هزار و ۱۰۰ مظنه قیمت از ۲۶۵ منابع اطلاع در مناطق روستایی و مبلغ اجاره‌بهای پرداختی از ۱۲۰ خانوار اجاره نشین آمارگیری می‌شود، عنوان کرد: سپس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط مرکز آمار ایران مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته و در نهایت نرخ تورم استان با اعمال ضریب اهمیت کالاها و خدمات استان‌ها در قالب نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه و نرخ تورم سالانه منتشر می‌شود.

وی نرخ تورم سالانه استان در شهریور ماه ۱۴۰۴ را ۳۶.۹ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به ماه قبل، ۱.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

خداوردی ادامه داد: در همین ماه نرخ تورم کشور معادل ۳۷.۵ درصد بوده است که نسبت به ماه قبل ۱.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی به اشاره به اینکه در شهریور ۱۴۰۴ نرخ تورم استان زنجان در بین استان‌های کشور دارای رتبه ۲۱ بوده و جزو استان‌های دارای تورم پایین است، تصریح کرد: در شهریورماه سال ۱۴۰۴ در گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین افزایش قیمت مربوط به دسته میوه و خشکبار با ۱۳.۸ درصد افزایش نسبت به ماه قبل بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان کمترین افزایش قیمت در شهریورماه را مربوط به دسته شکر، مربا عسل، شکلات و شیرینی، قند و شکر و شیرینی‌ها با ۰.۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل دانست و گفت: در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز گروه اصلی تفریح و فرهنگ با ۶.۵ درصد افزایش نسبت به ماه قبل بیشترین و گروه اصلی بهداشت و درمان با ۰.۷ درصد افزایش نسبت به ماه قبل دارای کمترین افزایش قیمت بودند.

نرخ تورم خانوارهای کل استان زنجان نسبت به سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است

وی با اشاره به اینکه براساس گزارش اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، نرخ تورم خانوارهای کل استان در سال ۱۴۰۳، ۲۹.۹ درصد بوده است که نسبت به سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است، خاطرنشان کرد: در همین حال نرخ تورم کشور معادل ۳۲.۵ درصد بوده است که نسبت به سال گذشته ۸۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

خداوردی به اشاره به اینکه نرخ تورم ماهانه استان در سال ۱۴۰۳ نشان در سه ماه اول سال در محدوده ۲.۵ درصدی بود، ابراز کرد: به عبارت دیگر سرعت افزایش سطح عمومی قیمت اقلام و خدمات در زنجان یکنواخت و ثابت بود که در سه ماه بعدی این سرعت به سمت کاهشی رفت تا اینکه در شهریور ماه به ۱.۵ درصد رسید.

وی ادامه داد: با این حال با ورود به ۶ ماهه دوم سال سرعت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها روند صعودی گرفته به طوریکه در مهر ماه به ۲.۷ درصد و در آذر ماه به ۲.۹ درصد رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تصریح کرد: با ادامه این روند افزایشی در سه ماه آخر سال نیز همچنان شاهد افزایش نرخ تورم ماهانه بودیم به طوریکه اوج آن در بهمن ماه به عدد ۴.۹ درصد رسید و در نهایت استان زنجان سال ۱۴۰۳ را با نرخ تورم ماهانه ۳.۵ درصدی در اسفند ماه پشت سر گذاشت.

وی با اشاره به اینکه با ورود به سال ۱۴۰۴ نرخ تورم ماهانه استان همچنان بالا ولی بدون نوسانات شدید همراه بود، اظهار کرد: در محدوده ۳.۱ تا ۳.۷ درصد در نوسان بود به طوریکه در فروردین ماه با ۳.۱ درصد آغاز و در شهریور ماه به ۳.۷ درصد رسیده است.

خداوردی بیان کرد: بررسی نرخ تورم سالانه خانوارهای کل استان از سال ۱۴۰۳ تا شهریورماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که این نرخ در استان بدون نوسانات شدید از فروردین ۱۴۰۳ تا بهمن ۱۴۰۳ با شیب ملایم روند کاهشی را طی کرده به طوریکه نرخ تورم از ۳۶.۲ درصد در فروردین به ۲۸.۵ درصد در دی ماه رسید.

وی افزود: به عبارت دیگر نرخ تورم سالانه استان در نه ماه اول سال ۱۴۰۳ حدود ۷.۷ واحد درصد کاهش داشت ولی از دو ماه آخر سال روند کاهشی متوقف و شیب ملایم افزایش تورم سالانه آغاز شد و در بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۳ به ترتیب به ۲۹ و ۲۹.۹ درصد رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان خاطرنشان کرد: با ورود به سال ۱۴۰۴ همچنان روند افزایشی ادامه یافته تا اینکه در نهایت در شهریور ماه ۱۴۰۴ به ۳۶.۹ درصد رسیده است.