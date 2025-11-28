به گزارش خبرنگار مهر، براساس جدیدترین دادههای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه استان کرمانشاه در آبانماه ۱۴۰۴ برابر با ۳۷.۸ درصد ثبت شد و این استان در مقایسه با سایر استانهای کشور در جایگاه سوم کمتورمترین استانها قرار گرفت. این در حالی است که میانگین تورم سالانه در سطح کشور ۴۰.۴ درصد اعلام شده است.
بررسی وضعیت تورمی استان در مقایسه با استانهای همجوار و کردنشین نیز گویای عملکرد بهتر کرمانشاه است؛ بهطوریکه نرخ تورم سالانه همدان ۳۹.۶ درصد، لرستان ۴۲.۶ درصد، کردستان ۴۴.۲ درصد، ایلام ۴۴.۳ درصد و آذربایجان غربی نیز ۴۴.۳ درصد گزارش شده و همگی رقمی بالاتر از کرمانشاه را ثبت کردهاند.
تداوم روند بهبود شاخصهای اقتصادی در کرمانشاه
گزارشهای پیدرپی مرکز آمار ایران بیانگر آن است که کرمانشاه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، علیرغم بازار پرنوسان قیمتها در کشور، عملکردی پایدار و قابلقبول در مهار تورم داشته است؛ بهگونهای که این استان در بیشتر ماههای سال در رتبههای اول و دوم کمتورمترین استانهای کشور قرار گرفته و در مجموع نیز همواره بین سه استان برتر از نظر کنترل تورم بوده است.
از سوی دیگر، وضعیت بازار کار استان نیز بهبود قابل توجهی را تجربه کرده؛ چنانکه نرخ بیکاری کرمانشاه در بهار و تابستان سال جاری پس از حدود نیم قرن تکرقمی شده است. همچنین شاخص فلاکت استان که در سال گذشته در بالای جدول کشوری قرار داشت، در سال ۱۴۰۴ به سطح میانگین کشور رسیده و نشاندهنده روند مثبت در شاخصهای اقتصادی استان است.
