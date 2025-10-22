به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مقاتلی در بازدید از اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی با حضور در بخش‌های مختلف این اداره، از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها و مسائل حوزه ورزش قرار گرفت.

فرماندا دشتی ضمن تبریک فرارسیدن هفته ورزش و جوانان، از تلاش‌های کارکنان اداره ورزش و جوانان در راستای ارتقای سطح ورزش شهرستان قدردانی کرد و گفت: توجه خوبی به حوزه ورزش شهرستان صورت گرفته و امسال از محل اعتبارات کمیته برنامه‌ریزی شهرستان، مبلغ قابل توجهی به این بخش اختصاص یافته است.

مقاتلی با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی، اظهار کرد: پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی با جدیت پیگیری می‌شوند و هدف ما تکمیل آن‌ها در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش نشاط اجتماعی در سطح شهرستان است.