به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح یکشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات ورزش شهرستان دشتی که با حضور سرپرست ورزش و جوانان استان بوشهر برگزار شد، اظهار کرد: وظیفه حاکمیت در حوزه ورزش، تأمین زیرساخت‌هاست و نگاه دولت چهاردهم و شخص رئیس‌جمهور و استاندار بوشهر نیز بر توسعه زیرساخت‌های ورزشی بر پایه مطالعات کارشناسی است.

وی افزود: بر اساس ساختار بودجه سال ۱۴۰۴، امکان تعریف پروژه‌های جدید وجود نداشت و تمرکز دولت بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است. در همین راستا، ورزشگاه تختی به عنوان تنها مجموعه ورزشی شهرستان نیازمند تقویت و نوسازی است.

مقاتلی با اشاره به افزایش قابل‌توجه اعتبارات ورزشی گفت: اعتبارات حوزه ورزش دشتی در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته و از ۱۰ میلیارد تومان به بیش از ۲۳ میلیارد تومان رسیده است.

ضرورت توجه به ورزش بانوان

فرماندار دشتی تصریح کرد: شهرستان دشتی دارای ظرفیت بالایی در ورزش‌های قهرمانی است و مردم شهرستان نشان داده اند علاقمند به حوزه ورزش هستند و بعنوان نمونه تیم فوتبال ایران‌جوان خورموج با جذب هزاران تماشاگر در مسابقات خود نشان داده که علاقه‌مندی مردم به ورزش در این شهرستان بسیار بالاست.

وی با اشاره به ضرورت توجه به ورزش بانوان گفت: حدود نیمی از جمعیت شهرستان را بانوان تشکیل می‌دهند و احداث سالن اختصاصی بانوان از نیازهای جدی شهرستان است. تلاش خواهیم کرد در صورت تأمین اعتبار و امکان ساختار بودجه ای، احداث این سالن در سال آینده آغاز شود.

مقاتلی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه ورزش اظهار داشت: منابع دولتی محدود است و باید با جذب اسپانسرها و مشارکت صنایع محلی، هیئت‌های ورزشی را تقویت کنیم.

رفع کمبودهای زیرساختی ورزش دشتی

وی ادامه داد: تکمیل سالن چندمنظوره رزمی و تجهیز خانه کشتی دشتی از اولویت‌های مهم شهرستان است.

فرماندار دشتی همچنین از پیگیری فعال شدن نمایندگی‌های ورزش و جوانان در دو بخش دیگر شهرستان خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم عدالت ورزشی در همه بخش‌ها برقرار شود تا همه مناطق از امکانات ورزشی بهره‌مند شوند.

وی از مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر به‌خاطر حضور در شهرستان دشتی و بررسی میدانی پروژه‌های ورزشی قدردانی کرد و افزود: با همکاری و هم‌افزایی مجموعه ورزش استان و شهرستان، امیدواریم بخشی از کمبودهای زیرساختی ورزش دشتی در آینده نزدیک برطرف شود.