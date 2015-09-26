به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد مهدی پور فاطمی صبح شنبه در مراسم افتتاح مسابقات والیبال خورموج اظهار داشت: نگاه ما به قشر جوان یک نگاه ویژه است و تلاش داریم مشکلات این قشر عظیم را یکی پس از دیگری مرتفع کنیم.

وی افزود: در بخش ورزش با عنایت فرماندار شهرستان کارهای خوبی در سطح شهرستان اتفاق افتاده و پروژه های زیادی نیز در دست اجرا است.

پورفاطمی بیان کرد: در سال جاری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال به زیر ساخت‌های ورزشی این شهرستان از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته ۲۰ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرستان دشتی اختصاص خواهد یافت.

وی اضافه کرد: تلاش داریم به اتفاق فرماندار شهرستان و مدیرکل ورزش و جوانان استان زمین ورزشی تیم شاهین در خورموج را به چمن مصنوعی استاندارد تبدیل کنیم تا جوانان بتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

پورفاطمی یادآور شد: در سال جاری با عنایت استاندار بوشهر پروژه‌های خوبی در قالب طرح‌های امید در سطح استان شروع شده که در شهرستان دشتی ۱۷ زمین چمن مصنوعی در شهرها و روستاها احداث خواهد شد.

ساخت استخر خورموج پس از پنج سال

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دشتی نیز گفت: امسال با عنایت ویژه فرماندار شهرستان بعد از ۵ سال استخر شهید توسلی خورموج گشایش پیدا کرد.

بهرام عباسی افزود: یکی از کارهای خوبی که سال گذشته انجام شد تعمیر سالن ورزشی شهید مهدوی بود که برای این امر مهم ۶۵۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: مسابقات والیبال محلات شهر خورموج با حضور شش تیم در سالن ورزشی شهید مهدوی آغاز شد.