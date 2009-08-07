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۱۶ مرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۸

شهردار منطقه یک:

12 پروژه خدماتی و پارکینگ طبقاتی در شمال تهران احداث می شود

12 پروژه خدماتی و پارکینگ طبقاتی در شمال تهران احداث می شود

با هدف افزایش ظرفیت محل توقف خودروها و ایجاد تسهیلات برای مراجعین به منطقه ویژه گردشگران بیش از 12 پروژه مشارکتی، خدماتی و پارکینگ طبقاتی و در شمال تهران احداث می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمد احمدی بافنده شهردار منطقه یک با بیان مطلب فوق در مراسم بهره برداری آزمایشی از فاز اول پروژه مشارکتی مجتمع خدماتی و پارکینگ طبقاتی الغدیر اظهار داشت: احداث مجتمع خدماتی و پارکینگ طبقاتی الغدیر در خیابان دربند- ابتدای گلابدره از تیرماه سال 84 در زمینی به مساحت 6 هزار متر مربع در 8 طبقه با زیربنای کل بیش از 22 هزار متر مربع با کاربری های فرهنگی ورزشی، خدماتی آغاز شد که 18 هزار متر مربع آن به پارکینگ طبقاتی اختصاص یافت و اکنون فاز اول پارکینگ با اماده سازی 20 هزار مترمربع زیربنا و گنجایش 306 خودرو به بهره برداری رسیده و با اتمام آن 560 واحد پارک تامین خواهد شد.

وی افزود: منطقه یک هر هفته بیش از 70 هزار گردشگر را پذیرا است که فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سریع و تسهیل در دسترسی آنها به نقاط گردشگری از برنامه های این منطقه محسوب می شود.

شهردار منطقه یک گفت: توسعه پارکینگ های طبقاتی در برنامه جامع این منطقه قرار دارد و در حال حاضر در زون میدان قدس و تجریش 4 هزار و 200 پارکینگ مورد نیاز است که توسعه پارکینگ طبقاتی شهید دکتر باهنر و افزایش ظرفیت تا 650 خودرو، احداث پارکینگ طبقاتی همت در میدان تجریش و همچنین احداث پارکینگ همسطح در ابتدای دارآباد و جمشیدیه از پروژه های در دست احداث منطقه است.

مهندس احمدی بافنده از صاحبان املاک بالای یک هزار متر مربع دعوت کرد جهت احداث مجموعه های بزرگ تجاری- اداری و پارکینگ طبقاتی با شهرداری مشارکت و همکاری کنند تا سرانه های خدماتی، رفافی منطقه افزایش یابد.

کد مطلب 924990

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