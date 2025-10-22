به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین قادر محمدی در جلسه بررسی مشکلات عمرانی و ورزشی این شهرستان که با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در دفتر نماینده مجلس این شهرستان برگزار شد، با بیان اینکه توسعه متوازن و خدمات‌رسانی عادلانه در مناطق مختلف شهرستان باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد، گفت: پروژه‌هایی مانند تکمیل کمربندی غربی، توسعه و بهسازی محورهای نظرآباد به نجم‌آباد، نجم‌آباد به زعفرانیه و تنکمان به کریم‌آباد از مطالبات جدی مردم است و باید در سریع‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت گسترش فضاهای ورزشی، افزود: ساخت ورزشگاه ۳۰۰۰ نفری، احداث سالن ورزشی ویژه بانوان و ایجاد استخر سرپوشیده برای بانوان از نیازهای اساسی شهرستان است که تحقق آن‌ها نقش مهمی در نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت عمومی دارد.

امام‌جمعه نظرآباد همچنین بر اهمیت اجرای طرح‌های زیرساختی تأکید کرد و گفت: ایجاد و راه‌اندازی تصفیه‌خانه فاضلاب برای شهرستان نظرآباد از اولویت‌های حیاتی در حوزه عمرانی و زیست‌محیطی است که باید با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در دستور کار قرار گیرد.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مسئولان استانی با نگاه عدالت‌محور و جهادی در مسیر توسعه و رفع مشکلات شهرستان گام بردارند.