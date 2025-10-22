خبرگزاری مهر، گروه استانها: با هدف کشف و پرورش استعدادهای جوان، نخستین دوره رویداد «سدرا» در استان سمنان آغاز به کار کرد؛ رویدادی سهروزه که با همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه برگزار میشود. «سدرا» فرصتی است برای جوانان خلاق تا با بهرهگیری از آموزشهای تخصصی، داوری حرفهای، مسیر تبدیل ایده به اقدام را طی کرده و به استارتاپ معتبر راه یابند.
این رویداد با تمرکز بر حوزههای نوین همچون هوش مصنوعی، نوآوری اجتماعی، کسبوکارهای دیجیتال، هنرهای خلاق و بازیهای رایانهای، بستری برای توانمندسازی هستههای فناور و حمایت از ایدههای تحولآفرین فراهم کرده است. با آغاز روز نخست رویداد ملی «سدرا» در سمنان، بیش از ۲۰۰ نخبه و صاحب ایده از سراسر کشور گرد هم آمدهاند تا در بستری تخصصی، خلاقیتهای خود را در حوزه صنایع فرهنگی و فناورانه شکوفا کنند.
رویداد سدرا با حمایت بلاعوض تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، مسیر عبور ایدههای نوآورانه از مرحله طراحی ذهنی به بازار را هموار کرده و اکوسیستمی حمایتی برای صنایع خلاق کشور شکل داده است این رویداد به کمک کسب و کارهای جوان میآید تا مسیرشان را به درستی پیدا کنند. مجتبی مالکی عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران، در حاشیه رویداد تخصصی «سدرا» در سمنان، با اشاره به ویژگیهای منحصربهفرد نسل جوان این استان، از سختکوشی، انگیزه و ظرفیتهای نهفتهای میگوید که اگر در مسیر درستی قرار گیرند، میتوانند به کارآفرینانی اثرگذار در سطح ملی تبدیل شوند. با او به گفتگو نشستیم.
آقای مالکی، فضای کلی رویداد «سدرا» را چگونه ارزیابی کردید؟
رویداد «سدرا» برای من یک تجربه الهامبخش بود. جوانانی را دیدم که با انگیزه، ایده و انرژی پای کار آمده بودند. این فضا نشان داد که استان سمنان ظرفیتهای پنهانی دارد که اگر بهدرستی هدایت شوند، میتوانند به کسبوکارهای موفق تبدیل شوند.
شما در سخنانتان به یک روایت از استاد دانشگاه علامه اشاره کردید. آن روایت چه ارتباطی با جوانان سمنانی دارد؟
بله، یکی از اساتید دانشگاه علامه تعریف میکرد که در کویر سمنان، بوتهای سبز دیده بود که بچهها ریشهاش را تا ۹۳ متر پایین کنده بودند تا به آب برسند. این تصویر برای من نماد جوانان کویرنشین شد؛ نسلی که در سختترین شرایط، اگر هدف داشته باشند، تا عمق زمین ریشه میدوانند تا به نتیجه برسند. جوانان سمنان دقیقاً همین ویژگی را دارند.
از نظر شما، مهمترین ویژگی نسل کارآفرین سمنانی چیست؟
سختکوشی، انگیزه و پایداری. این نسل در دل کویر رشد کرده، اما نگاهش به افقهای بلند است. اگر مسیر درستی پیش پایشان گذاشته شود، میتوانند ایده را به محصول، و محصول را به بازار برسانند. این همان فرآیند تجاریسازی است که میتواند حال کسبوکار را خوب کند.
چه ظرفیتهایی در استان سمنان برای توسعه کسبوکارهای نوآور وجود دارد؟
ظرفیتهای هنری، صنعتی و تجاری بسیار خوبی در استان وجود دارد. در حوزه صنایع خلاق، ایدههایی در زمینه انیمیشن، تولید محتوا، دیجیتال مارکتینگ و صنایع دستی مطرح شد که اگر حمایت شوند، میتوانند به کسبوکارهای پایدار تبدیل شوند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، چه توصیهای برای جوانانی دارید که قصد ورود به فضای کسبوکار را دارند؟
سه مؤلفه کلیدی را باید جدی بگیرند؛ شناخت بازار، شناخت مشتری و شناخت رقبا. بدون تحلیل رقبا، تدوین استراتژی بازاریابی ممکن نیست. بدون شناخت نیاز مشتری، محصولی که تولید میشود نمیتواند بهدرستی تجاری شود. ورود به بازار باید هدفمند باشد.
آینده کسبوکارهای جوانمحور در استانهایی مثل سمنان را چگونه میبینید؟
اگر حمایت ساختاری، آموزش تخصصی و اتصال به بازار فراهم شود، استانهایی مثل سمنان میتوانند به قطبهای کارآفرینی تبدیل شوند. نسل جوان این استان، مثل همان بوته سبز در دل کویر، آمادهاند تا ریشه بدوانند؛ فقط باید مسیر را برایشان روشن کرد.
نقش نهادهای حمایتی و آموزشی را در مسیر رشد کسبوکارهای جوانمحور چگونه ارزیابی میکنید؟
نهادهای حمایتی باید فراتر از شعار عمل کنند. آموزش تخصصی، مشاورههای واقعی، و اتصال به بازار از جمله اقداماتی است که میتواند مسیر رشد را هموار کند. جوانان ما ظرفیت دارند، اما بدون زیرساخت، این ظرفیتها به نتیجه نمیرسند.
در پایان، اگر بخواهید یک پیام به جوانان استان سمنان بدهید، چه میگوئید؟
به خودتان باور داشته باشید. شما همان بوتهای هستید که در دل کویر، ریشهاش را تا ۹۳ متر میدواند. اگر هدف داشته باشید و مسیرتان روشن باشد، هیچ مانعی نمیتواند جلوی رشدتان را بگیرد. آینده از آنِ کسانی است که در سختیها ایستادگی میکنند.
