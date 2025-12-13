به گزارش خبرگزاری مهر، این رویداد با حمایت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری تهران بزرگ، موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حوزه هنری و همکاری شتاب‌دهنده زیتون، ۳ و ۴ دی‌ماه در تهران برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در رویداد ملی سدرا می‌توانند طرح‌های خلاقانه خود را در محورهای نقش هوش مصنوعی در علوم انسانی، واقعیت افزوده و مجازی، بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی، نوآوری اجتماعی و حل مسائل بومی، هنرهای تجسمی و نمایشی، الگوهای نوین کسب‌وکار، صنایع دستی و گردشگری، صنایع دیداری و شنیداری، علوم انسانی کاربردی، تبلیغات و بازاریابی، آموزش و تربیت، اسباب‌بازی و سرگرمی، طراحی و معماری، مد و پوشش، گرافیک و هنر، تولید محتوا، ورزش و تندرستی، تجهیزات توانبخشی و ورزشی و چاپ و نشر به دبیرخانه ارسال کنند.

فعالان صنایع خلاق، هنرمندان، طراحان، توسعه‌دهندگان بازی، پژوهشگران علوم انسانی، کارآفرینان فرهنگی، مدیران کسب‌وکار، دانشجویان، معلمان و همه علاقه‌مندان به نوآوری اجتماعی و آینده خلاق ایران، می‌توانند در این رویداد حضور داشته باشند.

کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی، فرصت‌های بازاریابی و توسعه کسب‌وکار و معرفی ظرفیت‌های حمایتی استان، از بخش‌های جانبی رویداد خواهند بود که برای ارتقا طرح‌های شرکت‌کننده تدارک دیده شده است.

دبیرخانه رویداد ملی سدرا مهلت ثبت‌نام را تا ۳۰ آذر اعلام کرده و تاکید کرد: برگزیدگان مجموعاً تا سقف ۵ میلیارد، مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام به درگاه https://digiform.ir/sedra مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر در کانال ایتای رویداد به آدرس https://eitaa.com/Sedratehran عضو شوند. همچنین شماره تماس دبیرخانه نیز ۰۹۱۲۸۰۷۴۷۹۹ اعلام شده است.