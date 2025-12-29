به گزارش خبرنگار مهر، پنل تخصصی «انتقال تجربه تجاری‌سازی ایده‌های نوین در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته» با حضور جمعی از کارشناسان، صنعتگران، اساتید دانشگاه و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، بعد از ظهر دوشنبه در برج فناوری کرمانشاه برگزار شد.

این نشست به‌عنوان بخشی از «طرح پویش ملی توان‌افزایی شکل‌گیری هسته‌های نوآور و فناور» برگزار و فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات فعالان حوزه کشاورزی و صنایع وابسته فراهم آورد.

در جریان پنل، سیامک آزادی رئیس پارک علم و فناوری استان کرمانشاه، حیدر ذوالنوریان مشاور و منتور پارک، مازیار نامداری مدیرعامل شرکت فناوران کاشت زاگرس و محمدرضا شمشادی مدیر گروه صنعتی شمشاد شیمی، تجارب و دیدگاه‌های خود درباره توسعه کسب‌وکارهای نوپا در حوزه کشاورزی ارائه کردند.

در ابتدای نشست، آزادی به تشریح روند شکل‌گیری استارتاپ‌های کشاورزی، ریسک‌های سرمایه‌گذاری، اهمیت شناخت نیاز بازار، پیچیدگی‌های فرآیند تجاری‌سازی و راهکارهای تأمین مالی پرداخت.

نامداری نیز با اشاره به تجربیات شخصی خود از مسیر راه‌اندازی استارتاپ کشاورزی، نکاتی درباره ملزومات توسعه کسب‌وکارهای نوپا و توجه به بازار بیان کرد.

شمشادی بر اهمیت درک نیاز بازار، تثبیت برند و مواجهه با رقابت‌های حوزه کشاورزی تأکید کرد و ذوالنوریان نیز نقش ایده، تبدیل ایده به محصول و اهمیت مشاوره‌های فنی در موفقیت کسب‌وکارهای نوآور را برجسته دانست.

این پنل با هدف ارتقای دانش و توانمندی علاقه‌مندان به کسب‌وکارهای کشاورزی و صنایع وابسته و ایجاد بستری مناسب برای تجاری‌سازی ایده‌های نوین برگزار شد.