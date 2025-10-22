به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی، معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر چهارشنبه در نشست با نماینده شهرستانهای لردگان، خانمیرزا و فلارد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان شهرستانی در خصوص مسائل حوزه فرهنگ، هنر و رسانه این شهرستانها با اشاره به اهمیت مسئله فرهنگ، اظهار کرد: اگر به فرهنگ در جامعه خوب پرداخته شود، جلوی بسیاری از آسیبها گرفته خواهد شد و هر کاری که پیوست فرهنگی داشته باشد، موفق خواهد شد.
محمدی با ذکر اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد در دوره وزارت جدید، اهداف را در چهار کلانبرنامه پیش میبرد، ادامه داد: عدالت فرهنگی یکی از این کلانبرنامههاست و در این راستا ایمان به این گزاره که ایران صرفاً محدود به تهران نیست موضوعیت پیدا میکند.
ایجاد عدالت فرهنگی در استانها پیگیری میشود
وی با تأکید بر اینکه همه تمرکز فرهنگی نباید معطوف به تهران باشد، افزود: در سایر شهرستانها و شهرها باید عدالت فرهنگی محقق شود لذا تیمی از سازمان سینمایی با هدف تجهیز سینماهای کشور به لردگان سفر داشت و سه شهرستان لردگان، خانمیرزا و فلارد با بالغ بر ۲۸۰ هزار نفر جمعیت، نیازمند مکانهای فرهنگی است.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: البته در حال حاضر امکان احداث ساختمان جدید وجود ندارد و مکانهای فعلی باید تجهیز شوند که در این راستا نیز کمک نماینده مجلس را میطلبد که در قالب طرحهای استانی به این پروژهها کمک شود.
محمدی با اشاره به اینکه برای احداث مجتمع فرهنگی خانمیرزا پیگیری ماده ۲۳ در دستور کار مسئولان استانی قرار گیرد، افزود: وزارتخانه نیز حمایتهای لازم را برای به سرانجام رساندن کار خواهد داشت.
وی با تأکید بر توزیع عادلانه فرهنگی، بیان کرد: وزارتخانه در برشهای استانی اقدامات مطلوب و تفاهمنامههای خوبی را با ادارات کل داشته است.
محمدی در ادامه برخی راهکارهای موجود برای جذب اعتبارات جهت تکمیل پروژههای فرهنگی این سه شهرستان را مطرح کرد و ادامه داد: این مناطق در حوزههای مختلف فرهنگی، ایثار و شهادت، هنر، شاهنامه خوانی و … سبقه درخشانی دارد و باید این ظرفیتها دیده شود که قطعاً به وزیر نیز منتقل خواهم کرد.
استفاده از ظرفیت خیران در حوزه فرهنگ و هنر
وی استفاده از ظرفیت خیران در حوزه فرهنگ و هنر را نیز یادآور شد و گفت: همچنین باید از محل درآمد مسئولیتهای اجتماعی در این راستا منابع را جذب کرد؛ تجاریسازی مجتمعهای فرهنگی با همکاری شهرداریها از دیگر ظرفیتها برای درآمدزایی در حوزه فرهنگ میباشد که در برخی مناطق کشور عملیاتی شده است.
محمدی اظهار کرد: کمبود نیروی انسانی در اکثر استانها و شهرستانها مشهود است و بسیاری از ادارات فرهنگ و ارشاد از این معضل رنج میبرند و برایمان ملموس است که اقداماتی برای تقلیل این معضل در دست انجام است.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تفویض اختیارات به استانها، تصریح کرد: در حال حاضر این نگاه وجود دارد که دست مدیرکل در استان برای بسیاری از امور و مجوزها باید باز باشد و در این راستا اولین اقدامی که داشتیم این بود که هماکنون صدور مجوز مؤسسات چند منظوره در حال تفویض به استانها است.
محمدی با بیان اینکه مؤسسات فرهنگی هنری درواقع بخش خصوصی وزارت فرهنگ هستند، اضافه کرد: در تمام جلسات تکریم و معارفه از مدیران کل خواهش کردیم که به این مؤسسات اعتماد کنند، برگزاری جشنوارهها، همایشها و رویدادها را به این مجموعهها واگذار کنند.
وی با اشاره به اینکه باید در حوزه اقتصاد فرهنگ به مؤسسات فرهنگی و هنری میدان بدهیم، توضیح داد: راه را اگر برای مؤسسات باید باز کنیم، اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.
در حوزه اقتصاد فرهنگ به مؤسسات فرهنگی هنری میدان بدهیم
محمدی با تأکید بر اهمیت اقتصاد فرهنگ، محصولات فرهنگی و صادرات فرهنگی تصریح کرد: در این دوره یکی از وظایف مدیران کل، مدیریت ارشد فرهنگی استان است که چندین نهاد فرهنگی ذیل ادارهکل فرهنگ و ارشاد فعالیت میکنند.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: شناسایی هنرمندان غیرمشهور و گمنام در حوزههای مختلف یکی از وظایف مدیران کل در استانها است تا به این هنرمندان میدان داده شود و در سطح ملی و بینالمللی شناسانده شوند.
