به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالح شریعتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران، در خصوص بازداشت یکی از بازیگران مشهور سینمای کشور در روز گذشته، گفت: در این موضوع چون ایشان شاکی خصوصی دارد و طبیعتاً مسیر قضائی خود را طی کرده است.

وی افزود: ما نیز پس از عمومی شدن موضوع از آن مطلع شدیم که چون شاکی خصوصی داشته است، طبیعتاً پیگیری‌های خاص نمی‌تواند انجام شود و اگر شاکی مدعی العموم باشد، آن موقع وزارت ارشاد و یا جاهای دیگر می‌توانند ورود بهتری داشته باشند، اما در شرایطی که شاکی‌ها عمومی نیستند کار را سخت‌تر می‌کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کنسرت‌ها، تاکید کرد: مجوزهایی که برای برگزاری کنسرت‌ها دادیم به نتیجه رسیده است و مورد خاصی در یاد ندارم که مشکلی پیدا کرده باشد.

وزیر فرهنگ در پاسخ به سوالی در خصوص احیای روابط فرهنگی ایران و ترکیه، عنوان کرد: در سفر آقای رئیسی به ترکیه در دوره گذشته، یکی از توافقات سفر این بود که ۲۰۲۵ سال فرهنگی ایران و ترکیه باشد اما به دلیل اتفاقات سوریه و پدیدآمدن برداشت‌ها، بحث‌ها و سوءتفاهم‌ها موضوع به تاخیر افتاد.

وی گفت: اما اجرای موسیقی مشترک بین ایران و ترکیه در شب حافظ فرصتی فراهم کرد تا سال فرهنگی ۲۰۲۵ را با حافظ شروع و تاخیرهای قبلی را جبران کنیم. قرار بر این است سال فرهنگی را ادامه دهیم و در سفری که اردوغان به ایران دارد باید این برنامه‌ها ادامه پیدا کند.

صالحی افزود: در گفت‌وگو با مقامات فرهنگی ترکیه، برنامه‌های مختلفی برای سال ۲۰۲۵ مورد توافق گرفته و استقبال و همراهی خوبی وزارت فرهنگ ترکیه در این زمینه داشته است. کمیته مشترکی بین ما و وزارت فرهنگ ترکیه تشکیل شد تا سال فرهنگی ۲۰۲۵ و ادامه راه در روابط فرهنگی را دنبال کنیم.

وزیر فرهنگ با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با ایران‌شناسان ترکیه، اظهار کرد: اینکه سال فرهنگی ایران و ترکیه که در محاق قرار گرفته بود دوباره احیا و مقدمه‌ای برای روابط فرهنگی دو کشور شده، پاره‌ای از برداشت‌های اولیه را مرتفع کرده است تا گام‌های جدیدی در روابط ایران و ترکیه برداشته شود. منتظر نتایج خوبی در این زمینه هستیم.