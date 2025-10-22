واکنش وزیر ارشاد به بازداشت پژمان جمشیدی؛ شاکی خصوصی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد امروز ۳۰ مهر در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره پیگیری نسبت به پرونده پژمان جمشیدی بیان کرد: با توجه به اینکه این مساله دارای شاکی خصوصی بوده است، طبعاً روند قضائی خود را طی کرده و ما نیز پس از عمومی شدن موضوع از آن مطلع شدیم.

وی اضافه کرد: در مواردی که پرونده‌ای شاکی خصوصی دارد، پیگیری‌ها هم نمی‌تواند خاص باشد اما چنانچه شاکی، مدعی‌العموم باشد، طبیعتاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌تواند ورود جدی‌تر به موضوع داشته باشد.

وزیر فرهنگ در پایان بیان کرد: در مواردی که شکایت جنبه عمومی ندارد، طبیعتاً کار را از یک جهت سخت‌تر می‌کند.