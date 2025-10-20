آزادی:۲۲ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از مرز بازرگان تردد کرده اند

ایرج آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نزدیک به ۲۲ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از مرز بازرگان عبور کرده‌اند، افزود: با بهبود هرچه بیشتر زیرساخت‌ها، روند صعودی تردد در پایانه مرزی بازرگان در آینده نیز ادامه یابد.

مدیر پایانه مرزی بازرگان با اشاره به آمار تردد ناوگان باری گفت: در نیمه نخست سال جاری بیش از ۹۷ هزار دستگاه کامیون از این پایانه مرزی تردد کرده‌اند و از این تعداد، ۲۹ هزار و ۷۳۹ دستگاه کامیون خروجی بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

آزادی در ادامه با اشاره به وضعیت تردد مسافران اظهار کرد: طی این مدت، ۱ هزار و ۸۵۶ دستگاه ناوگان مسافری از پایانه عبور کرده و بیش از ۵۲۰ هزار و ۸۲۹ مسافر از طریق این مرز تردد داشته‌اند.

مدیر پایانه مرزی بازرگان با تأکید بر ظرفیت بالای این مرز برای جذب سرمایه‌گذاران جدید در بخش‌های خدماتی، گمرکی و لجستیکی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای امکانات، از مهم‌ترین عوامل افزایش تردد ناوگان باری و مسافری در این پایانه است.