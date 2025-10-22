  1. استانها
ثبت‌نام بیست‌ودومین جشنواره ملی شیخ‌بهایی ۱۴۰۴ آغاز شد

سنندج- رئیس پارک علم و فناوری کردستان از آغاز ثبت‌نام بیست‌ودومین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این جشنواره فرصتی برای صاحبان ایده و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی با اعلام این خبر که ثبت‌نام بیست‌ودومین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی آغاز شده است، بر اهمیت این جشنواره در تقویت فعالیت‌های فناورانه و تجاری‌سازی فناوری‌های نوین تأکید کرد.

وی افزود: این رویداد بزرگ ملی به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای ایده‌پردازان و فناوران، فضایی برای معرفی نوآوری‌های آنان و ارتباط با سرمایه‌گذاران به منظور ورود به مرحله تولید و بازار فراهم می‌آورد.

محمدی در ادامه، به معرفی محورهای مختلف این جشنواره پرداخت و گفت: در بخش مسابقه‌ای این جشنواره، طراحان کسب‌وکار و فعالان تجاری‌سازی فناوری می‌توانند با ارائه طرح‌های خود در زمینه‌های گوناگون در رقابت شرکت کنند.

وی خاطر نشان کرد: طرح‌های برگزیده علاوه بر معرفی در سطح کشور، فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار خواهند داشت و به مرحله تولید و بازار خواهند رسید.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان همچنین از تلاش‌های ویژه پارک علم و فناوری کردستان برای شناسایی و حمایت از ایده‌های برتر در سطح استان خبر داد و گفت: تمام ظرفیت‌های پارک علم و فناوری کردستان به‌منظور حمایت از تیم‌های فناور و تقویت حضور موفق آنان در این جشنواره بزرگ به کار گرفته خواهد شد.

وی گفت: مهلت ثبت‌نام در این جشنواره تا تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام از طریق سامانه رسمی جشنواره به نشانی www.shtf.ir اقدام نمایند.

