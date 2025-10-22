به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمدی با اعلام این خبر که ثبت‌نام بیست‌ودومین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ‌بهایی آغاز شده است، بر اهمیت این جشنواره در تقویت فعالیت‌های فناورانه و تجاری‌سازی فناوری‌های نوین تأکید کرد.

وی افزود: این رویداد بزرگ ملی به عنوان یک فرصت منحصر به فرد برای ایده‌پردازان و فناوران، فضایی برای معرفی نوآوری‌های آنان و ارتباط با سرمایه‌گذاران به منظور ورود به مرحله تولید و بازار فراهم می‌آورد.

محمدی در ادامه، به معرفی محورهای مختلف این جشنواره پرداخت و گفت: در بخش مسابقه‌ای این جشنواره، طراحان کسب‌وکار و فعالان تجاری‌سازی فناوری می‌توانند با ارائه طرح‌های خود در زمینه‌های گوناگون در رقابت شرکت کنند.

وی خاطر نشان کرد: طرح‌های برگزیده علاوه بر معرفی در سطح کشور، فرصت‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار خواهند داشت و به مرحله تولید و بازار خواهند رسید.

رئیس پارک علم و فناوری کردستان همچنین از تلاش‌های ویژه پارک علم و فناوری کردستان برای شناسایی و حمایت از ایده‌های برتر در سطح استان خبر داد و گفت: تمام ظرفیت‌های پارک علم و فناوری کردستان به‌منظور حمایت از تیم‌های فناور و تقویت حضور موفق آنان در این جشنواره بزرگ به کار گرفته خواهد شد.

وی گفت: مهلت ثبت‌نام در این جشنواره تا تاریخ ۱۵ آبان‌ماه ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت و متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام از طریق سامانه رسمی جشنواره به نشانی www.shtf.ir اقدام نمایند.