پارک علم و فناوری قم دبیرخانه جشنواره ملی شیخ بهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، خیراله رهسپار فرد رئیس پارک علم و فناوری استان قم از آغاز فراخوان استانی بیستمین جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی خبر داد و گفت: این رویداد ملی با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی و نوآوری، تقدیر از برترین فعالان این عرصه در کشور و تقویت تعامل ارکان زیستبوم فناوری و نوآوری برگزار میشود.
رهسپارفرد با اشاره به اینکه قدمت این جشنواره به سال ۱۳۸۳ بازمیگردد، افزود: در بیستمین دوره جشنواره نیز، همانند ادوار گذشته، شرکتکنندگان در دو بخش طراحان کسبوکار و فنآفرینی و تجاریسازی فناوری به رقابت خواهند پرداخت.
وی تصریح کرد: در بخش طراحان کسبوکار، گروههای نوآفرین و شرکتهای نوپایی که دارای شخصیت حقوقی بوده و ایده فناورانه آنها از مستندات امکانسنجی دقیق برخوردار است و محصولشان هنوز به مرحله فروش نرسیده، مورد ارزیابی قرار میگیرند. همچنین در بخش فنآفرینی و تجاریسازی فناوری، شرکتهای نوپا و رشدیافتهای که وارد مرحله تجاریسازی شدهاند و محصول فناورانه آنها در بازار عرضه شده است، رقابت خواهند کرد.
رئیس پارک علم و فناوری قم با اشاره به اینکه دبیرخانه اصلی جشنواره در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان مستقر است، اظهار داشت: وجه تمایز این دوره نسبت به دورههای پیشین آن است که با حمایت معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف گسترش مشارکت استانی، مسئولیت دبیرخانههای استانی جشنواره به پارکهای علم و فناوری سراسر کشور واگذار شده است.
وی در ادامه از اختصاص جوایز نقدی قابلتوجه برای برگزیدگان این رویداد ملی خبر داد و افزود: شرکتکنندگان برتر هر بخش در مرحله نهایی معرفی و از حمایتهای مالی و توسعهای دبیرخانه مرکزی بهرهمند خواهند شد.
هسپارفرد مهلت ثبتنام در این جشنواره را تا ۱۵ آبانماه سال جاری اعلام کرد و گفت: متقاضیان میتوانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.shtf.irنسبت به بارگذاری طرحها و محصولات فناورانه خود اقدام کنند.
وی خاطرنشان کرد: پس از پایان مهلت ثبتنام، فرآیند داوری استانی زیر نظر دبیرخانه پارک علم و فناوری قم انجام خواهد شد و طرحهای برگزیده برای مرحله ملی معرفی میشوند.
رئیس دبیرخانه استانی جشنواره ملی فنآفرینی شیخ بهایی در پایان تأکید کرد: پارک علم و فناوری قم با تکیه بر ظرفیتهای چندوجهی زیستبوم نوآوری استان، بهویژه در حوزه علوم انسانی و اسلامی، آمادگی دارد با برگزاری پیشرویدادهای علمی، فرهنگی و هنری متنوع، ضمن گرامیداشت شخصیت علمی و فرهنگی شیخ بهایی، نقش مؤثری در غنای محتوایی این جشنواره ملی ایفا کند.
نظر شما