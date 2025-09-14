تاکید سرمربی تیم ملی هندبال بر تماشای دیدارهای لیگ

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم قرعه کشی سی و هشتمین دوره رقابتهای لیگ برتر هندبال مردان و مراسم تقدیر از برترین های هندبال در سال گذشته عصر امروز در سالن فارسی اکادمی کمیته المپیک برگزار می شود.

رافائل کاستیلو سرمربی تیم ملی هندبال مردان در ابتدای این مراسم در جمع خبرنگاران گفت: ممنون از اینکه هندبال را حمایت می کنید. برای هر رشته ورزشی مهم این است که لیگ خوبی داشته باشد و قطعاً اگر بازیهای خوبی در لیگ داشته باشیم بازیهای بهتری برای تیم ملی خواهیم داشت.

وی بیان کرد: از لیگ برتر سال قبل خیلی راضی بودم، رقابت ها خیلی نزدیک و بازی ها با اختلاف کم تمام می شد. علاوه بر این بازیکنان که به عنوان برترین ها انتخاب شدند، بازیکنان زیادی داشتیم که خیلی خوب بودند.

سرمربی تیم ملی در خصوص اینکه آیا در انتخاب این نفرات دخالت کرده یا نظر داده است هم گفت: دخالتی نداشتم اما با تصمیم انتخاب آنها موافقم و به آنها تبریک می گویم.

وی در مورد قرعه کشی لیگ سال جدید و اینکه بازیها را رصد خواهد کرد یا خیر هم افزود: قطعاً همه بازیها را بدون بهانه خواهم دید و رصد خواهم کرد. بازیهای که داخل ایران هستم، در سالن حضور دارم و می بینم و هر هفته یکی از بازیها را از تلویزیون خواهم دید. در کل همه بازیها را می بینم و چک می کنم.

وی در خصوص بازی تدارکاتی و برنامه های تیم ملی هم تصریح کرد: کار ما به دو بخش تقسیم می شود. تلاش می کنیم بازیکنان در تیم ملی و هم در باشگاهها بازی خوبی داشته باشند. اگر می خواهیم به مسابقات برویم باید ببینیم کدام نفرات بهتر هستند.

وی در مورد برنامه های تدارکاتی تیم ملی ادامه داد: قطعاً روی این مسئله کار شده اما هنوز قطعی نشده است. باید ببینیم وضعیت حضور در بازیهای کشورهای اسلامی چطور می شود، ولی قطعاً برنامه تدارکاتی داریم.

سرمربی تیم ملی هندبال در خصوص وضعیت حضور لژیونر ها در بازیهای پیش رو و اینکه چه تدابیری برای به وجود نیامدن مشکلات سالهای گذشته در نظر گرفته شده است، گفت: پیرامون بازیکنان لژیونر از قبل نمی دانم اما الان مشکل نداریم همه حاضر هستند و می خواهند در تیم ملی باشیم.