عبدالله باور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین تجلیل از دانش‌آموزان برگزیده مسابقات قرآن، عترت و نماز و همچنین مسابقات فرهنگی و هنری امروز چهارشنبه با حضور مشاور مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر، رئیس اداره فرهنگی و هنری اداره‌کل، جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در تالار بهزاد گناوه برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه گفت: این مراسم با هدف تقدیر از تلاش‌ها و استعدادهای درخشان دانش‌آموزان در حوزه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی برگزار شد تا ضمن ایجاد انگیزه، مسیر رشد و بالندگی آنان در زمینه‌های مختلف فرهنگی و دینی تقویت شود.

وی افزود: در این آئین از ۱۳۸ دانش‌آموز برگزیده از مناطق گناوه، بندر ریگ و شبانکاره که در مسابقات قرآن، عترت و نماز و همچنین رشته‌های فرهنگی و هنری موفق به کسب رتبه‌های برتر شده‌اند، با اهدای لوح سپاس و جوایزی تقدیر شد.

باور تصریح کرد: برنامه‌های فرهنگی و قرآنی نقش مهمی در تعمیق ارزش‌های دینی و اخلاقی، ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی و تقویت هویت فرهنگی دانش‌آموزان دارد و آموزش و پرورش گناوه همواره تلاش می‌کند با برگزاری چنین برنامه‌هایی زمینه بروز استعدادها و نهادینه‌سازی معارف دینی را در بین نسل جوان فراهم کند.

مدیر آموزش و پرورش گناوه در پایان از همکاری و حمایت‌های اداره‌کل آموزش و پرورش استان بوشهر، مدیران مدارس، معلمان، مربیان پرورشی و خانواده‌های دانش‌آموزان در اجرای این برنامه‌ها قدردانی کرد.