به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری شامگاه چهارشنبه در دومین نشست هماندیشی توسعه سیاسی و اجتماعی سمنان ویژه دانشجویان به میزبانی فرمانداری شهرستان سمنان، با تبریک به فعالان و اعضای تشکلهای دانشجویی گفت: افرادی که در قالب تشکلها و احزاب دانشجویی فعالیت میکنند، از دغدغهمندان جامعه دانشگاهی هستند و نقش مؤثری در پیگیری مسائل و بیان مطالبات دانشجویان دارند.
وی با تأکید بر لزوم تعامل سازنده میان دانشگاهها و دستگاههای اجرایی افزود: هدف از این نشستها ایجاد فضای گفتوگو و همافزایی برای بررسی چالشها و یافتن راهکارهای اجرایی است، قرار نیست در چنین جلساتی صرفاً بازخواست صورت گیرد؛ بلکه تلاش میکنیم موضوعات و کمبودها را بهصورت جمعی مطرح کرده و در مسیر رفع آنها گام برداریم.
آقابراری از برگزاری منظم کمیسیون دانشجویی استان خبر داد و اظهار داشت: مسائل و مشکلات دانشگاهها در این کمیسیون بهصورت ماهانه مطرح و برای آنها مصوبه صادر میشود تا دستگاههای مسئول موظف به پیگیری و اجرا باشند.
معاون سیاسی استاندار سمنان با اشاره به اهمیت رعایت استانداردهای آموزشی و رفاهی در دانشگاهها تأکید کرد: مراکز آموزش عالی باید از شاخصهای لازم برخوردار باشند و در صورت وجود کاستیها، این موارد باید با برنامهریزی مناسب رفع شود.
وی ضمن ابراز همدردی با خانوادههای دانشجویان حادثه دانشکده پیراپزشکی سرخه، خاطرنشان کرد: بروز چنین اتفاقاتی نباید تکرار شود و لازم است سازوکار ارتباطی میان دانشگاهها، استانداری و دستگاههای مرتبط بهگونهای باشد که موضوعات و مشکلات در کوتاهترین زمان ممکن اطلاعرسانی و پیگیری شوند.
آقابراری با اشاره به نظارت مستمر بر دانشگاههایی که دانشجویان غیرایرانی دارند گفت: جلسات منظم در این زمینه برگزار میشود تا ضمن توجه به مباحث فرهنگی و اجتماعی، هویت بومی، ایرانی و اسلامی شهر سمنان حفظ و تقویت شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان همچنین از تشکیل هشت گروه تشکل صنفی در دانشگاههای شهرستان استقبال کرد و گفت: نمایندگان این تشکلها با معاون استاندار، فرماندار سمنان، مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و رؤسای دانشگاهها جلسات منظم برگزار کرده و از خوابگاهها و کلاسهای درس بازدید میکنند، این بازدیدها منجر به صورتجلسه و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه خواهد شد.
آقابراری تأکید کرد: برگزاری اینگونه نشستها بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا زمینه تعامل مؤثر، طرح دغدغهها و ارتقای سطح رفاه و رضایت دانشجویان فراهم شود.
