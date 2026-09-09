به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون امور دانشجویی شهرستان سمنان در فرمانداری اظهار کرد: مسائل مرتبط با دانشجویان در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهرستان باید به صورت مستمر بررسی و پیگیری شود و دستگاههای اجرایی مرتبط نیز نسبت به موارد مطرح شده اقدام کنند.
وی با اشاره به موضوع خوابگاه های دانشجویی افزود: نظارت بر وضعیت خوابگاهها، بهویژه خوابگاه های دانشجویان بینالملل، باید به صورت مستمر انجام شود و مسائل این حوزه در سطح دانشگاهها مورد بررسی قرار گیرد.
فرماندار سمنان تأکید کرد: تمامی مسائل و موارد مرتبط با دانشجویان توسط کمیسیون امور دانشجویی شهرستان مورد بررسی و نظارت قرار دارد و همه موارد با هماهنگی دستگاههای ذیربط پیگیری و رسیدگی خواهد شد.
صمیمیان با اشاره به پیشنهاد و پیگیری الحاق قسمتی از فضای دانشگاهی شهرستان به محدوده شهر،خواستار همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط و شهرداری جهت امورات صنفی از قبیل ایاب و ذهاب و خوابگاه ها شد.
وی در پایان بر هماهنگی دستگاههای اجرایی برای پیگیری سریع مصوبات کمیسیون امور دانشجویی و پاسخگویی به مکاتبات در کوتاهترین زمان ممکن تأکید کرد.
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