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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۱

تقویت نظارت بر خوابگاه‌های دانشجویی سمنان

تقویت نظارت بر خوابگاه‌های دانشجویی سمنان

سمنان- فرماندار سمنان خواستار تقویت نظارت بر خوابگاه‌های دانشجویی به خصوص دانشجویان خارجی دانشگاه‌های شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون امور دانشجویی شهرستان سمنان در فرمانداری اظهار کرد: مسائل مرتبط با دانشجویان در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهرستان باید به صورت مستمر بررسی و پیگیری شود و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز نسبت به موارد مطرح شده اقدام کنند.

وی با اشاره به موضوع خوابگاه های دانشجویی افزود: نظارت بر وضعیت خوابگاه‌ها، به‌ویژه خوابگاه های دانشجویان بین‌الملل، باید به صورت مستمر انجام شود و مسائل این حوزه در سطح دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار سمنان تأکید کرد: تمامی مسائل و موارد مرتبط با دانشجویان توسط کمیسیون امور دانشجویی شهرستان مورد بررسی و نظارت قرار دارد و همه موارد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

صمیمیان با اشاره به پیشنهاد و پیگیری الحاق قسمتی از فضای دانشگاهی شهرستان به محدوده شهر،خواستار همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط و شهرداری جهت امورات صنفی از قبیل ایاب و ذهاب و خوابگاه ها شد.

وی در پایان بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری سریع مصوبات کمیسیون امور دانشجویی و پاسخگویی به مکاتبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.

کد مطلب 6941912

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