به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح چهارشنبه در جلسه کمیسیون امور دانشجویی شهرستان سمنان در فرمانداری اظهار کرد: مسائل مرتبط با دانشجویان در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شهرستان باید به صورت مستمر بررسی و پیگیری شود و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز نسبت به موارد مطرح شده اقدام کنند.

وی با اشاره به موضوع خوابگاه های دانشجویی افزود: نظارت بر وضعیت خوابگاه‌ها، به‌ویژه خوابگاه های دانشجویان بین‌الملل، باید به صورت مستمر انجام شود و مسائل این حوزه در سطح دانشگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

فرماندار سمنان تأکید کرد: تمامی مسائل و موارد مرتبط با دانشجویان توسط کمیسیون امور دانشجویی شهرستان مورد بررسی و نظارت قرار دارد و همه موارد با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

صمیمیان با اشاره به پیشنهاد و پیگیری الحاق قسمتی از فضای دانشگاهی شهرستان به محدوده شهر،خواستار همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط و شهرداری جهت امورات صنفی از قبیل ایاب و ذهاب و خوابگاه ها شد.

وی در پایان بر هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای پیگیری سریع مصوبات کمیسیون امور دانشجویی و پاسخگویی به مکاتبات در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد.