به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا خباز پیش از ظهر یکشنبه در دیدار با دانشجویان مراکز آموزش عالی دامغان به میزبانی تالار اندیشه دانشگاه این شهر ضمن بیان اینکه امروز فضای امنیتی خاصی بر دانشگاه های کشور و استان سمنان حاکم نیست، ابراز داشت: دانشجو باید آزاد باشد و از آزادی بیان برخوردار شود اما این امر به معنای هرآنچه خواستم بگویم نیست لذا باید آزادی بیان نیز در چارچوب قانون صورت بگیرد.

وی افزود: اگر برداشت از آزادی بیان به سمت بی احترامی به فرد یا گروهی باشد و در نهایت به غیبت و لطمه وارد کردن به آبروی کسی باشد، باید بدانیم که این آزادی بیان نیست چرا که این مسائل مصداق بارز گناهان کبیره به شمار می روند و در هر جامعه ای پذیرفتنی نیستند.

دانشجویان نباید از بیرون دانشگاه خط بگیرند

استاندار سمنان با بیان اینکه نباید بگذاریم کسانی از بیرون دانشگاه‌ها به دانشجویان خط و ربط سیاسی بدهند، گفت: انجمن ها و تشکل های دانشجویی باید آزادنه در دانشگاه فعالیت داشته باشند تا بتوانند جلوی ورود نظرات و خط دهی‌های نامربوط و غیرکارشناسی را به دانشگاه ها بگیرند.

خباز بیان داشت: ما معتقدیم که انجمن های دانشجویی با تقویت شدن می توانند جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرند و از سوی دیگر در بحث توسعه سیاسی و اجتماعی دانشگاه ها می توانند نقشی اساسی ایفا کنند لذا نباید جلوی فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه ها گرفته شود.

وی افزود: بر خلاف نظر برخی، ما معتقد هستیم که باید فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در قالب تشکل های دانشجویی در دانشگاه های استان سمنان شکل و حتی تقویت شود اما این امر باید با حمایت مسئولان دانشگاه ها و با فراهم آوردن شرایط فعالیت تشکل‌های دانشجویی به صورت عادلانه و برای تمام گروه‌ها و جناح ها صورت گیرد.

شرایط فعالیت انجمن های دانشجویی تسهیل شود

استاندار سمنان همچنین گفت: دولت یازدهم با روی کار آمدن خود تابوی یکدست بودن جناح های حاکم بر جامعه را شکست و امروز از همه گروه های سیاسی در کابینه حضور دارند و برای مثال می توان به وجود هشت وزیر اصولگرا، چهار اصلاح طلب و تعدادی دیگر از جناح اعتدالیون در کابینه یازدهم اشاره کرد.

خباز با بیان اینکه باید بتوانیم از ظرفیت های دانشگاه ها در رفع کمبودهای اجتماعی و اقتصادی بهره برد، ابراز داشت: روسای دانشگاه ها باید برای فعالیت گروه ها و انجمن های دانشجویی به صورت یکسان و بدون تبعیض را فراهم آوردند تا شاهد اشاعه سرزندگی و نشاط در بین دانشجویان باشیم.

وی افزود: بنده با رویکردی اصلاح طلبانه به استان سمنان آمدم اما در امور اجرایی استانداری از تمام گروه ها و مرام ها بهره بردم لذا طرفدار این تفکر هستم که همه ما در هر لباس و مسندی باید به سیاست های نظام جمهوری اسلامی و دولت احترام بگذاریم لذا باید این شیوه و مرام را در محیط های دانشجویی نیز ترویج کرد.

اشتغال سیاست اصلی دولت در استان سمنان

استاندار سمنان در ادامه سخنان خود و در تشریح شرایط اقتصادی استان، گفت: در بدو ورود من یک‌هزار و ۷۹۲واحد صنعتی، کشاورزی و معدنی در استان وجود داشت که ۶۲۱واحد از این تعداد تعطیل بودند اما با برگزاری نشست های کارگروه رفع موانع تولید با همراهی همه دستگاه های اجرایی، خدماتی، بانکی و ... امروز شاهد برطرف شدن مشکلات بسیاری از آن‌ها هستیم.

خباز با بیان اینکه در دو سال گذشته ۳۷درصد واحدهای صنعتی استان به طور کل تعطیل بوده اند، ابراز داشت: امروز تنها شاهد ثبت نام دو هزار و ۵۰۰واحد تولیدی در بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی و معدنی در سامانه بهین یاب ویژه رفع موانع تولید هستیم که این امر دستاوردی بزرگ برای استان است.

وی افزود: یک‌هزار و ۷۰۰واحد تولیدی در استان سمنان امروز برای دریافت تسهیلات و رفع موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته اند و برای احیای آنها محدودیتی در اعطای تسهیلات وجود ندارد.

در این دیدار خباز به سوالات دانشجویان، انجمن های دانشجویی و تشکل های دانشگاهی در بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی پاسخ داد.

گفتنی است در دامغان هشت مرکز آموزش عالی با ۱۵هزار دانشجو و ۹۰۰عضو هیئت علمی فعالیت می کنند.