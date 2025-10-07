تأکید معاون استاندار سمنان بر نقش کلیدی احزاب در تقویت وحدت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری شامگاه سهشنبه در نخستین نشست هماندیشی توسعه سیاسی و اجتماعی سمنان، با حضور احزاب و فعالان سیاسی در محل فرمانداری شهرستان، بر نقش مؤثر احزاب در تقویت وحدت ملی، افزایش آگاهی سیاسی جامعه و ارتقای شاخصهای توسعه سیاسی و اجتماعی تأکید کرد.
وی ضمن قدردانی از حضور فعال نمایندگان احزاب و تشکلهای سیاسی گفت: نشانه توسعهیافتگی و نشاط سیاسی در جامعه، برگزاری چنین نشستهای هماندیشی است که زمینه گفتوگوی فکری و تعامل میان فعالان سیاسی را فراهم میسازد.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به جایگاه احزاب در ساختار سیاسی کشور افزود: شکلگیری احزاب و تقویت حوزه فعالیت فعالان سیاسی، یکی از شاخصههای اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی است، لذا هرچه یک کشور توسعهیافتهتر باشد، احزاب آن منسجمتر، پویاتر و مؤثرتر عمل میکنند و این رابطهای دو سویه میان توسعه و تحزب است.
آقابراری با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و وحدت ملی اظهار داشت: دشمنان امروز با بهرهگیری از جنگ شناختی و عملیات روانی بهویژه در حوزه معیشت و گرانیها، درصدد ایجاد تفرقه در میان مردم هستند، در چنین شرایطی، تقویت فعالیتهای حزبی، گسترش گفتوگوی سیاسی و افزایش آگاهی عمومی، مهمترین ابزار برای خنثیسازی این توطئهها و حفظ وحدت و انسجام ملی است.
وی ادامه داد: دور هم جمع شدن اندیشههای مختلف در قالب احزاب، گفتوگو و رقابت سالم برای دستیابی به قدرت مشروع، امری ارزشمند و نشانگر بلوغ سیاسی جامعه است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان افزود: ضروری است فعالیت احزاب بر پایه منطق، عقلانیت و دانش سیاسی صورت گیرد و وابستگی صرف به چهرههای خاص سیاسی نداشته باشد.
آقا براری با اشاره به نقش شبکههای اجتماعی در معرفی و گسترش فعالیت احزاب خاطرنشان کرد: نقش پررنگ رسانهها و فضای مجازی در معرفی اهداف و برنامههای احزاب غیرقابل انکار است و باید بهصورت هدفمند و قانونمدار از این ظرفیت برای ترویج فرهنگ تحزب و مشارکت سیاسی بهرهبرداری شود.
وی تشکیل «خانه احزاب» در استان سمنان را از برنامههای در دست اقدام عنوان کرد و گفت: برای پیشبرد بهتر اهداف حوزه سیاسی و اجتماعی و ارتقای تعاملات حزبی، نیاز است خانه احزاب هرچه سریعتر راهاندازی شود، آمادگی کامل برای تأمین امکانات اولیه و پشتیبانی از این نهاد وجود دارد.
معاون سیاسی استاندار سمنان همچنین با اشاره به اهمیت شنیدن صدای احزاب و فعالان سیاسی تصریح کرد: تمامی مطالبات، انتقادات و پیشنهادات مطرحشده در این نشست ارزشمند است و بیتردید مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت، هدف ما تقویت فضای تعامل و همافزایی میان دولت، احزاب و نخبگان سیاسی است.
آقا براری اظهار داشت: تقویت احزاب، قطعاً به رشد و بالندگی جامعه از مسیر شوراهای توانمند، متخصص و کارآمد منجر میشود، از این رو، باید برای نهادینه شدن فرهنگ تحزب، بسترسازی لازم در حوزه آموزش، پژوهش و گفتمانسازی انجام گیرد تا احزاب بتوانند نقش مؤثر خود را در توسعه سیاسی و اجتماعی ایفا کنند.
